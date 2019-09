Τριήμερο (28-30/9) φουλ αδρεναλίνης στο 15ο Motor Festival του ΟΑΚΑ! (photos+video)

Το μεγαλύτερο μηχανοκίνητο πάρκο αδρεναλίνης… ζωντανεύει ξανά το προσεχές τριήμερο, Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, και γίνεται και πάλι προορισμός απόδρασης για μικρούς και μεγάλους.

Μετά το άκρως φαντασμαγορικό 14ο Motor Festival του περασμένου Μαΐου η απόλυτη μηχανοκίνητη περιπέτεια επιστρέφει ξανά στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά πιο περιπετειώδης και μυστηριώδης από ποτέ.

Από το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 6 μ.μ., οπότε το 15ο Motor Festival «Fear Not» του ΟΑΚΑ ανοίγει τις πύλες του μέχρι και τη Δευτέρα 30 του μηνός στις 10 μ.μ. οπότε και θα πέσει η αυλαία, η επίλεκτη ομάδα θεάματος δεκάδων επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών του φεστιβάλ δεσμεύεται να ξεπεράσει για ακόμη μία φορά τα όρια και να «κόψει» τόσο εντός της Οn Road (ασφάλτινης) όσο και της Off Road (χωμάτινης) αρένας την… ανάσα του κάθε θεατή.

Εξάλλου είναι γεγονός πως το Motor Festival αποτελεί εμπειρία και περιπέτεια ζωής για όσους ήδη το έχουν ζήσει από κοντά, έχοντας, πλέον, καταστεί θεσμός στην Ελλάδα, καθώς φροντίζει σε κάθε event να ξεπερνά τον εαυτό του, κάνοντας θόρυβο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο λόγος; Θα εξηγηθεί ευθύς αμέσως

Τα Drift Shows, Moto & Auto Drag Shows, Trial Shows, 4x4 Off Road Shows, Truck Shows, Enduro and Motocross Shows, Stunt & Extreme Stunt shows που αφήνουν ικανοποιημένο και τον πιο απαιτητικό θεατή, μαγεύοντας μικρούς και μεγάλους, αποτελούν ένα μαγικό μέρος του μενού των όσων θα… σερβιριστούν στο ΟΑΚΑ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Βλέπετε για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα επιχειρηθεί στην αρένα του Νο 1 μηχανοκίνητου πάρκου αδρεναλίνης, μία απίστευτη δοκιμασία. Ο Νώντας Λογοθέτης, ο κορυφαίος Έλληνας Freestyle Motocross Rider (FMX) θα… μεταμορφωθεί σε Daredevil και θα προσπαθήσει να περάσει μέσα από την… κόλαση των φλεγόμενων ξύλινων σανίδων και φυσικά να ανεβάσει την αδρεναλίνη στο maximum! Από… κοντά θα συμβάλει στην κατακόρυφη αύξηση της έντασης με τα shows του στο βαρέλι, το πιο ιστορικό ακροβατικό της μηχανοκίνησης, τον διάσημο «Γύρο του θανάτου», ο μοναδικός Σπύρος Βερούτης!

Ακόμη εντός της αρένας του φεστιβάλ το κορυφαίο On Road Park θα ενώσει τις δυνάμεις του με το κορυφαίο Off Road Park. Το Motor Festival μαζί με το Attart Off Road Park συνδυάζονται με στόχο να προσφέρουν μια μαγική test drive εμπειρία στους επισκέπτες. Για πρώτη φορά στην αρένα του festival θα τοποθετηθούν ειδικά διαμορφωμένες ράμπες και εμπόδια για test drive των επισκεπτών μια σειράς νέων μοντέλων 4x4, SUV και 2x4.

Το Burn Out για ρεκόρ Guinness που δεν πρέπει να χάσει κανείς

Η ένταση θα… απογειωθεί τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, όταν το 15ο Motor Festival «Fear Not» θα επιδιώξει να… γράψει ιστορία (και) σε παγκόσμιο επίπεδο! Στις 6:30 μ.μ. το απόγευμα 160 αυτοκίνητα και 340 μοτοσυκλέτες θα προσπαθήσουν να σπάσουν τα δύο παγκόσμια ρεκόρ Guinness στο Burn Out! Για την ακρίβεια τα ρεκόρ στις κατηγορίες Largest Simultaneous Motorcycle & Car Tyre Burnout!

«Μιλάμε» για 30 δευτερόλεπτα ενός άκρως εντυπωσιακού και φαντασμαγορικού μαζικού Burn Out, που μπορούν να δώσουν τη θέση της κορυφής στην Ελλάδα και να αποτελέσουν μία ακόμη απόδειξη της δύναμης του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Πενήντα κριτές και κάμερες ανά τριάδα οχημάτων θα καταγράψουν το εγχείρημα, ώστε ακολούθως η επιτροπή των ρεκόρ Guinness να αποφανθεί για το αν η χώρα μας θα γράψει ιστορία.

Παράλληλα δίπλα από την αρένα θα υπάρχει η Έκθεση του Motor Festival με ό,τι πιο νέο από το χώρο των επαγγελματιών του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, όπως και οχήματα με χαρακτηριστικό το «θηρίο» της FEG , που μετά την επιτυχία του στην Μάλτα κάνοντας ευρωπαϊκό ρεκόρ (7,468 sec), θα βρίσκεται στο Motor Festival στο περίπτερο της TGS Parts για να το θαυμάσουν όλοι λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία του για το επόμενο ρεκόρ. Τέλος σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα κληρώνονται δίπλα από την αρένα του φεστιβάλ εκατοντάδες δώρα για τους θεατές.

Είτε είσαι φίλος των μηχανοκίνητων σπορ είτε όχι γίνεται να χάσεις αυτό το τριήμερο; 15ο Motor Festival Fear Not: Εκεί που θέλεις να είσαι!

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τριημέρου, όπως το έχουν γνωστοποιήσει οι διοργανωτές:

Σάββατο: 18:00-23:00

Κάθε 30 λεπτά κάτι διαφορετικό θα γεννιέται στην αρένα του 15ου Motor Festival, ενώ θα υπάρχουν κι άλλες πλούσιες δράσεις εκτός…

1) Moto Drag Show 2) Drift Show 3) Off road show | Attart Arena 4) Truck Show 5) Enduro and Motocross Show 6) Live Rock Συναυλίες 7) Paramotοr Show 8) Γύρος Θανάτου 9) Moto & Car Stunt Show 10) Test Drive new Models 11) Dancers and Djs Party 12) Fire Led and Fireworks show, 22:00: Συναυλία Live Rock συγκρότημα, 22:10: Πρώτος διεθνής αγώνας Kick Boxing King Pyrros, 22:35: Συνέχεια Live, 22:45 Δεύτερος διεθνής αγώνας kick boxing King Pyrros, 23:05 Κλείσιμο Συναυλίας

Κυριακή: 11:00-22:00

Κάθε 30 λεπτά κάτι διαφορετικό θα γεννιέται στην αρένα του 15ου Motor Festival, ενώ θα υπάρχουν κι άλλες πλούσιες δράσεις εκτός...

1) Moto Drag Show, 2) Drift Show, 3) Off road show | Attart Arena,

4) Truck Show 5) Enduro and Motocross Show 6) Live Rock Συναυλίες,

7) Paramotοr Show, 8) Γύρος Θανάτου, 9) Moto & car Stunt Show,

10) Test drive new models, 11) Dancers and Djs Party, 12) Fire Led and Fireworks show, 19:00 Συναυλία Breakdance | Hiphop | Dancehal, 21:00: Συναυλία Live RnB - Hip Hop συγκρότημα, 21:10: Τρίτος διεθνής αγώνας MMA King Pyrros, 21:35: Συνέχεια Live,

21:45: Τέταρτος διεθνής αγώνας MMA King Pyrros, 22:05 Κλείσιμο Συναυλίας

Δευτέρα: 18:00-22:00

Ό,τι πιο εντυπωσιακό έχουμε ζήσει!!! World Record Largest BURNOUT