Motor Festival και Attart Off Road σε μια… εκρηκτική μίξη στο ΟΑΚΑ!

Το κορυφαίο On Road Park ενώνει δυνάμεις με το κορυφαίο Off Road Park σ’ ένα μοναδικό τριήμερο 28-30/9 στο Ολυμπιακό Στάδιο

Όταν το Νο1 On Road Park συναντά το Νο1 Off Road Park τότε το μίγμα είναι απλά… εκρηκτικό! Η κορυφαία γιορτή της μηχανοκίνησης στη χώρα, το Motor Festival, που φτάνει αισίως στο 15ο event, ενώνει τις δυνάμεις του με το Attart Off Road Park, το κορυφαίο στο χώρο του, με στόχο να προσφέρει μια μαγική test drive εμπειρία στους επισκέπτες.

Το τριήμερο 28 έως και 30 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ το 15ο Motor Festival «Fear Not» θα ξεπεράσει για ακόμη μία φορά τα όρια, καθώς εκτός των μηχανοκίνητων shows των επαγγελματιών οδηγών που το έχουν φέρει στην κορυφή του θεάματος και αποτελούν σταθερή δυναμική, θα τοποθετηθούν για πρώτη φορά στην αρένα του festival ειδικά διαμορφωμένες ράμπες και εμπόδια για test drive το οποίο θα μείνει αξέχαστο σε όσους το… τολμήσουν.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, η αρένα του Motor Festival στο ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει μια σειρά νέων μοντέλων, οπως Subaru, Citroen, Skoda, Seat και άλλων εταιρειών, των οποίων τα όρια θα δοκιμαστούν από επαγγελματίες και επισκέπτες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Attart.

Επίσης, εκτός από τα νέα μοντέλα 4x4 SUV και 2x4 θα βρίσκονται στο ΟΑΚΑ και πολλά βελτιωμένα Jeep από τις κορυφαίες εταιρείες βελτίωσης στα Off Road, η εταιρεία «Μακρής» με τα νέα μοντέλα της και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα Skoda με την ομάδα της από το Ενιαίο, ενώ θα υπάρξουν και πολλές ακόμη εκπλήξεις για τους επισκέπτες διότι πολύ… απλά Attart & Motor Festival = Drive to Glory.

Το 15ο Motor Festival «Fear Not» του ΟΑΚΑ θα ανοίξει τις πύλες του στις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου και θα τις κλείσει στις 20.00 το βράδυ της Δευτέρας 30 Σεπτεμβρίου σ’ ένα τριήμερο γεμάτο από εντυπωσιακά Drift Shows, Moto & Auto Drag Shows, 4x4 Off Road Shows, Truck Shows, Enduro and Motocross Shows, Stunt & Extreme Stunt shows και τον «Γύρο του Θανάτου», από την επίλεκτη ομάδα επαγγελματιών οδηγών του festival.

Και φυσικά μην λησμονούμε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι συμμετοχές για τους 160 (!) οδηγούς αυτοκινήτου και τους 340 (!) οδηγούς μοτοσυκλέτας, που θα επιδιώξουν το απόγευμα της Δευτέρας 30 Σεπτεμβρίου να σπάσουν κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του 15ου Motor Festival «Fear Not» και παρουσία του κοινού τα δύο παγκόσμια ρεκόρ Guinness στο Burn Out (Largest Simultaneous Motorcycle & Car Tyre Burnout) και να γράψουν… παγκόσμια ιστορία!