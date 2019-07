Αυτό το τροχόσπιτο θα σε κάνει να νιώσεις για λίγο χίπης

Το αιώνιο ερώτημα όσον αφορά την διαμονή στις διακοπές, ήταν πάντα το «σκηνή ή ξενοδοχείο;». Μην είστε απόλυτοι. Υπάρχουν και τροχόσπιτα. Βέβαια αυτό που πιθανόν σου έρχεται στο μυαλό, είναι πως κανείς δεν ασχολείται με δαύτα γιατί δεν είναι βολικά. Είναι σαν να σέρνεις ένα πολυέξοδο σπίτι με τον κοτσαδόρο. Και εν μέρει έχεις δίκιο.

Να όμως που υπάρχουν λύσεις, σαν αυτή εδώ που έχει κάνει η Vistabule. Το τροχοσπιτάκι των φωτογραφιών μπορεί να δείχνει τρύπα, αλλά είναι ο ορισμός του less is more, για τον αυτόν που θέλει να το παίξει λίγο χίπης στην εξοχή. Έχει τίμιο κρεβάτι ακόμη και αν δείχνει για χόμπιτ, περιλαμβάνει κουζίνα ώστε να μην σε κόψει η λόρδα και με τα παράθυρα που έχει στην οροφή θα χαζεύεις τ’ αστέρια στην παραλία μέχρι να σκάσει μύτη η τουριστική αστυνομία και να σε μαζέψει.

Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr