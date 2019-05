H Lamborghini Miura του «Italian Job» βρέθηκε και πλέον γυαλίζει

To θρυλικό αυτοκίνητο της ταινίας είναι πενήντα χρονών και περνάει άψογα.

Η Lamborghini Miura, εκτός από την τρομερή της ταχύτητα αλλά και ομορφιά, είχε γίνει γνωστή και για την συμμετοχή της στην ταινία ''The Italian Job'' πίσω στο 1969. Πενήντα χρόνια μετά από την κλασική αυτή ταινία, η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία, βρήκε, βελτίωσε και γυάλισε τη Miura που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή.

Όσοι ήταν γεννημένοι τότε ή όσοι έχουν δει το Italian Job αργότερα, σίγουρα θυμούνται την μυθική σκηνή με τον Rossano Brazzi να οδηγεί την πορτοκαλί Lambo υπό τους ήχους του δυνατού της κινητήρα και του κομματιού ''On Days Like These'', του Quincy Jones. Όχι, το διαλυμένο αυτοκίνητο που κατρακυλάει στον γκρεμό, δεν είναι αυτό που βλέπεις στις φωτογραφίες αλλά ένα προηγούμενο, ήδη κατεστραμμένο για τις ανάγκες της σκηνής.

