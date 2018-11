Η αποθεωτική αποχώρηση Αλόνσο - Πως τον αποχαιρέτησαν Χάμιλτον και Φέτελ (videos)

Το Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι έριξε την αυλαία για το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, με τον Λιούις Χάμιλτον να κατακτά πανάξια τον πέμπτο συνεχόμενο τίτλο του, με το μονοθέσιο της Mercedes!

Φυσικά, ο αγώνας είχε και μια μεγάλη αποχώρηση από το χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτής του σπουδαίου Φερνάντο Αλόνσο. Στα 37 του χρόνια, ο Ισπανός πιλότος φόρεσε για τελευταία φορά τη φόρμα του, δίνοντας την τελευταία παράστασή του, μετά από μια τεράστια καριέρα 17 χρόνων, με δυο κατακτήσεις πρωταθλημάτων (2005, 2006), 32 νίκες, 97 βάθρα, 22 pole positions, 23 ταχύτερους γύρους σε 312 αγώνες συνολικά!

Μπορεί να μην κατάφερε να πάρει τον… πόντο που ήθελε στο Άμπου Ντάμπι, καθώς τερμάτισε 11ος, ο Ισπανός όμως έφυγε με το κεφάλι ψηλά! Και αυτό αποδεικνύεται από την κίνηση των δυο πρώτων της βαθμολογίας, Λιούις Χάμιλτον και Σεμπάστιαν Φέτελ, να κάνουν μαζί με τον Αλόνσο τον γύρο του θριάμβου στην πίστα, προσφέροντας το δικό τους, standing ovation στον τεράστιο Ισπανό!

Hamilton and Vettel escort Alonso to the start finish line for donuts! #classy #F1 #AbuDhabiGP #GraciasAlonso #GraciasFernando pic.twitter.com/zyk15HdBmC

Sebastian Vettel on Fernando Alonso: We've missed him and will miss him! #AbuDhabiGP ?? pic.twitter.com/frgoGhWGOR