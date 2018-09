Το καμάρι του Burt Reynolds κυκλοφορεί ελεύθερο, ωραίο και μοιραίο

Ο Burt Reynolds ήταν ένας μάγκας του Χόλιγουντ και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Το σκληρό του ύφος εξελίχθηκε σε μόδα στις ΗΠΑ, σε σημείο που έφτασε να γίνει sex symbol παγκοσμίως.

Το μεγαλύτερο μυστικό της επιτυχίας του; Το ντουέτο του στην ταινία «Smokey and the Bandit» πλάι στην υπέρτατη Pontiac Trans Am του 1977. Ο ηθοποιός μάς άφησε πρόσφατα στα 82 του χρόνια, ωστόσο το θρυλικό αμάξι του είναι εδώ, πιο ανανεωμένο και κυρίως τρομερά γοητευτικό.

