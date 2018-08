Την Chevelle '69 θα τη ζήλευε μέχρι και ο Dom Toretto

Συνήθως όταν λέμε πως κάτι είναι «αμερικανιά» δεν το λέμε για θετικό λόγο. Μόνο που θα πρέπει να αναθεωρήσουμε για λίγο τη σημασία αυτού του όρου...

Διότι η Chevelle Chevrolet του ’69 για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω είναι πιο-αμερικανιά-πεθαίνεις. Αλλά σε καμία, μα καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι σε χαλάει. Κάθε άλλο, σε υπερφτιάχνει μόνο που την κοιτάς.

Η μαύρη καλλονή πέρασε από ένα πλήρες σέρβις και λίφτινγκ από το συνεργείο Classic Car Studio «Speed is the New Black» και το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο πέρα για πέρα απειλητικό.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ μπήκε αντίκα και βγήκε ένα θηριώδες κτήνος, με V8 κινητήρα με έναν υπερτροφοδότη F1 Procharger και έναν turbo TCΙ. Τι σημαίνει αυτό; Έξτρα 250 άλογα στα ήδη… 400 που είχε μηχανή.

