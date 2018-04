Στη Σκεπαστή Νεάπολης το 12o Motor Festival της Λάρισας (video+photos)

Driving with the Stars το τριήμερο 18 έως 20 Μαΐου

Drift show, Stunt & extreme Stunt show, Trial and Freestyle Show, o ιστορικός «Γύρος του θανάτου», 4x4 Show, Super Cars, Dragster, Rally Φορτηγά σε μοναδικές… μονομαχίες, Test Drive, Fire shows, Djs Parties και φυσικά η ενότητα Driving with the Stars! Kι όλα αυτά, αλλά όχι μόνο, σ’ ένα event. Τη μεγαλύτερη γιορτή του ελληνικού Motor Sport: Το 12ο Motor Festival της Λάρισας, που θα γίνει το τριήμερο 18-20 Μαΐου στη Σκεπαστή Νεάπολης.

Το Motor Festival επιστρέφει, πιο ανατρεπτικό από ποτέ, για 2η σερί χρονιά στη Λάρισα, σ’ έναν χώρο 20.000 τ.μ. με ξεκάθαρο στόχο να εντυπωσιάσει για ακόμη μία φορά, να ενώσει όλο τον κόσμο της μηχανοκίνησης και να πετύχει την μέγιστη προβολή και την απήχηση που αξίζει ο ελληνικός μηχανοκίνητος αθλητισμός σε Πανελλαδικό αλλά και διεθνές επίπεδο, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

«Η φαντασία και η διάθεση μας να κάνουμε κάτι ξεχωριστό έχουν πάρει πλέον άλλες… διαστάσεις! Ετοιμαστείτε. Η αρένα του 12ου Motor Festival θα είναι πολλών αστέρων» προειδοποιεί στις δηλώσεις του ο διοργανωτής Μιχάλης Κοντιζάς.

Και η αρένα του event της Λάρισας θα είναι πολλών αστέρων διότι ένας επιπλέον και βασικός στόχος του 12ου event είναι η ανάδειξη νέων οδηγών - ταλέντων στον χώρο της μηχανοκίνησης, που θα οδηγήσουν δίπλα στους επαγγελματίες οδηγούς της διοργάνωσης, οι οποίοι ούτως ή άλλως θα προσφέρουν τα γνωστά shows που κόβουν την… ανάσα!

Driving with the Stars, λοιπόν, στην αρένα του Motor Festival με τις… πόρτες να είναι ανοιχτές σε όσους θελήσουν να δηλώσουν συμμετοχή – μέσω της σελίδας του Motor Festival στο facebook - και να γνωρίσουν την αποθέωση από χιλιάδες θεατές:

1. Ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Μηχανολογικό Διαγωνισμό Formula Student και αντίστοιχους διαγωνισμούς, 2.Νεα παιδιά ανεξαρτήτως αθλήματος (π.χ. καρτ, mini moto, 4χ4, αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα) που είναι στα πρώτα βήματά τους στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, 3. Λέσχες & Club αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, 4. Κλασικά αυτοκίνητα – μοτοσυκλέτες, 5. Αθλητές που συμμετέχουν ήδη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, 6. 4x4, 7. Τράκτορες –Φορτηγά.

«Ήρθε η ώρα να γίνεις Star και να ζήσεις την εμπειρία να γνωρίσεις από κοντά όλους τους Star οδηγούς στον κόσμο της μηχανοκίνησης από όλη την Ελλάδα» είναι το μότο του 12ου Motor Festival και του διοργανωτή, Μιχάλη Κοντιζά.

Η κορυφαία γιορτής της μηχανοκίνησης, που έχει γίνει θεσμός πλέον στη χώρα μας, επιστρέφει δυναμικά στη Σκεπαστή Νεάπολης Λάρισας και τα shows των επαγγελματιών οδηγών εγγυώνται για ένα θέαμα που θα κόψει την ανάσα. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του 12ου Motor Festival στο facebook και στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης (motorfrstival.gr). Ραντεβού όλοι τα τριήμερο 18-20 Μαΐου στη Σκεπαστή Νεάπολης.