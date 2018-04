Η εξήγηση του Ραϊκόνεν για τον τραυματισμό-σοκ του μηχανικού της Φεράρι (video, photos)

Επεισοδιακό ήταν το Γκραν Πρι του Μπαχρέιν όπου θριάμβευσε ο Σεμπάστιαν Φέτελ κάνοντας το «2στα2» για τη Φεράρι.

Η Σκουντερία ωστόσο είχε και μια άτυχη στιγμή που επισκίασε τη νίκη του Γερμανού πιλότου, τον σοβαρό αλλά και σοκαριστικό τραυματισμό ενός μηχανικού της που τον παρέσυρε ο τροχός του μονοθέσιου του Κίμι Ραϊκόνεν.

Ο μηχανικός της Φεράρι που μεταφέρθηκε εσπευμένα στο νοσοκομείο, υπέστη κατάγμα κνήμης και περόνης με τον Ραϊκόνεν να εξηγεί τι ακριβώς συνέβη.

«Δεν μπορώ να δω τι συμβαίνει πίσω μου. Η δουλειά μου είναι μόνο να περιμένω το πράσινο φως. Μόλις άλλαξε σε πράσινο, υπήρξε προφανώς πρόβλημα. Πρόκειται βεβαίως για μία πολύ άτυχη υπόθεση. Τώρα όμως υποθέτω, ότι βρίσκεται σε καλά χέρια», είπε ο Φιλανδός.

Kimi Raikkonen ran over one of his crew members leaving the pits. It’s kinda gnarly, so click at your own risk. pic.twitter.com/3rqFSPgN4Y