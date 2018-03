«Πάρτι» για Φεράρι και Φέτελ στην Αυστραλία

«Κόκκινο» βάφτηκε το πρώτο γκραν πρι της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα, καθώς ο Σεμπάστιαν Φέτελ πανηγύρισε για λογαριασμό της Ferrari τη νίκη στον αγώνα που διεξήχθη στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης.

Ο Γερμανός άφησε στην δεύτερη θέση τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Κίμι Ραϊκόνεν με την δεύτερη Ferrari, ο οποίος... στέρησε έτσι από τον Ντάνιελ Ρικιάρντο την δυνατότητα να γίνει ο πρώτος Αυστραλός που θα ανέβαινε στο βάθρο στον αγώνα της πατρίδας του.

