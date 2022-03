Το αχτύπητο δίδυμο Ρονάλντο και Ρούνεϊ αναβιώνει στις ακαδημίες της Γιουνάιτεντ με πολλά γκολ (pics)

Ο Κριστιάνο Τζούνιορ εντάχθηκε επίσημα στους «κόκκινους διαβόλους» τον προηγούμενο μήνα, μετά από αρκετό καιρό προπονήσεων με την ομάδα του πατέρα του.

Ο 11χρονος αγωνιζόταν μέχρι πρότινως στη Γιουβέντους και είχε τραβήξει τα βλέμματα, λόγω της επαφής που είχε με το γκολ. Το 2019, μάλιστα, είχε πετύχει 58 γκολ σε 28 παιχνίδια με τις ακαδημίες της ιταλικής ομάδας.

Ο πατέρας του έχει εκφράσει στο παρελθόν αμφιβολίες για το αν ο γιος του θα έχει την απαραίτητη "πείνα" και αφοσίωση για να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ωστόσο ο πιτσιρικάς έχει βαλθεί να τον διαψεύσει και θα ήθελε να προλάβει να βρεθεί μαζί του στο ίδιο γήπεδο.

«Μου λέει να περιμένων μερικά χρόνια ακόμα γιατί θέλει να παίξει μαζί μου στην ίδια ομάδα» είχε πει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σχετικά.

Από την πλευρά του ο Κάι Ρούνεϊ δεν θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί με τον πατέρα του, ο οποίος έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση από τον Ιανουάριο του 2021, αλλά θα μπορούσε να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του, καθώς είναι πλέον προπονητής στην Ντέρμπι.

Ωστόσο, ο 12χρονος, που εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Δεκέμβριο του 2020, δείχνει ότι μπορεί να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του.

Μάλιστα, οι Κάι Ρούνεϊ και Κριστιάνο Τζούνιορ σκόραραν στον τελευταίο αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ U12, με τον γιο του Γουέιν Ρούνεϊ να έχει φτάσει ήδη τα 10 γκολ σε 5 μόλις παιχνίδια τον τελευταίο μήνα!

