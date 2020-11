Ντιέγκο Μαραντόνα: Ο μοναχικός Θεός του ποδοσφαίρου, με τους εκατομμύρια πιστούς (videos+photos)

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα «έφυγε» από έναν πλανήτη, στον οποίο δεν έμοιαζε να ανήκει... Ήταν εξωπραγματικός για εμάς τους... γήινους.

Eτσι κι αλλιώς η ποδοσφαιρική ιστορία έχει καταγράψει πως αγώνες μόνος του, όχι έναν αλλά πολλούς, νικούσε μονάχα ΑΥΤΟΣ.

Αυτή την ικανότητα, δίχως άλλο ξεχωριστό χάρισμα, κατάφερε να κουβαλά και μακριά από τα γήπεδα. Τους μοναδικούς ίσως χώρους που μπορούσε να είναι και να αισθάνεται ελεύθερος.

Εκεί όπου κατάφερε να κάνει τα περισσότερα όνειρα με τα μάτια ανοιχτά. Ξεκίνησε από την Αργεντινή. Έφτασε στην Ευρώπη και έγινε σύμβολο, σημαία, επαναστάτης. Ανυπεράσπιστος και μόνος δεν μπόρεσε να αντισταθεί στους πειρασμούς.

