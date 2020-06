Έτσι ήταν ο κόσμος όταν πήρε για τελευταία φορά πρωτάθλημα η Λίβερπουλ

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σίγουρα το 1990 δεν υπήρχε «κορονοϊός», και σίγουρα δεν υπήρχαν τόσο… φανατικοί οπαδοί της Λίβερπουλ σε όλη την Ελλάδα, αφού από το βράδυ της Πέμπτης (25/06) τα timeline μας έχουν γεμίσει με αναρτήσεις συμπατριωτών μας που θαρρεί κανείς ότι έχουν μεγαλώσει στα στενά της αγγλικής πόλης και κοιμόντουσαν με αφίσες του Νταλγκλίς και του Τζέραρντ πάνω από τα κεφάλια τους…

Το γεγονός είναι ένα βέβαια. Η κατάκτηση της Premier League από τη Λίβερπουλ. Και εδώ είναι και η πρώτη διαφορά. Όταν η Λίβερπουλ το 1990 κατακτούσε τον τίτλο στην Αγγλία, δεν υπήρχε Premier League! Η ίδρυσή της ήρθε στις 20 Φεβρουαρίου 1992 με τη Λίβερπουλ να μετράει ήδη «άγονα» χρόνια αλλά να μην έπαψε ποτέ από τότε και για κάθε χρόνο να είναι η διεκδικήτρια του τίτλου…

Ενδεικτικό είναι πως από τους 30 παίκτες που ανήκουν στο ρόστερ της πρώτης ομάδας της Λίβερπουλ, μόλις πέντε (5) είχαν γεννηθεί όταν η ομάδα κατέκτησε το τελευταίο της πρωτάθλημα! Οι Λόβρεν, Μίλνερ, Αντριάν, Λαλάνα και ο… πέμπτος τερματοφύλακας Λόνεργκαν είχαν έρθει στον κόσμο πριν ο Άλαν Χάνσεν, αρχηγός των «Reds» το 1990, σηκώσει το τρόπαιο μετά την τελευταία αγωνιστική στις 5 Μαΐου 1990! Ο νυν αρχηγός, Τζόρνταν Χέντερσον, που θα σηκώσει τη φετινή κούπα, γεννήθηκε ένα μήνα μετά!

Η Λίβερπουλ του 1990 είχε τέσσερις τίτλους Πρωταθλητριών, ενώ στα 30 χρόνια που ακολούθησαν κατέκτησε δυο Champions League (2005, 2019), ένα Κύπελλο UEFA (2001) και τρία ευρωπαϊκά σούπερ καπ (2001, 2005, 2019). Εν τω μεταξύ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που κυριάρχησε στα «πέτρινα» χρόνια της Λίβερπουλ, το 1990 κατακτούσε το Κύπελλο Αγγλίας και είχε να πάρει πρωτάθλημα από το 1967…

Στον πλανήτη τα πράγματα ήταν επίσης πολύ διαφορετικά. Το τείχος του Βερολίνου δεν είχε πέσει ακόμα αλλά ο «ψυχρός πόλεμος» θα τελείωνε από τον Νοέμβριο του 1990 και στη διάρκεια των επόμενων μηνών. Στις ΗΠΑ πρόεδρος ήταν ο Τζορτζ Μπους, ο γηραιότερος, ενώ στη Σοβιετική Ένωση ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ήταν ο Γενικός Γραμματέας…

Τα δείγματα για την «παγκοσμιοποίηση» είχαν εμφανιστεί εκείνη τη χρονιά, με την πρώτη λειτουργία των «καπιταλιστικών» McDonald’s στην κομμουνιστική Μόσχα, ενώ άλλα γεγονότα που έχουν περάσει στην ιστορία ήταν η ανεξαρτητοποίηση πολλών κρατών από τη Σοβιετική Ένωση όπως η Λετονία, η Εσθονία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και άλλες. Στην Αγγλία η Μάργκαρετ Θάτσερ ήταν ακόμα πρωθυπουργός, παραιτήθηκε τον Νοέμβριο, ενώ τον Αύγουστο θα ξεκινούσε ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν, γνωστός ως ο «Πόλεμος του Κόλπου»…

Στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία ήταν ξανά κυβέρνηση – όπως και τώρα – με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, πατέρα του νυν πρωθυπουργού Κυριάκου, να είναι ο αρχηγός του κράτους από τον Απρίλιο. Είχε προηγηθεί το έντονο πολιτικά 1989 αλλά και η κλοπή των όπλων από το στρατόπεδο του Συκούριου στη Λάρισα που χρεώθηκε στη «17 Νοέμβρη». Φυσικά, το 1990 αποτέλεσε και την εδραίωση της ιδιωτικής τηλεόρασης στη χώρα με κανάλια όπως το Mega, ο ΑΝΤ1 και άλλα να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και κερδίζουν τους τηλεθεατές...

Εν μέσω εντάσεων και καταλήψεων, η Ελλάδα τραγουδάει το «Ποιος; Εγώ», του Γιάννη Πάριου, «η αγάπη είναι ζάλη» της Χαρούλας Αλεξίου που κάνει θραύση με τη συνεργασία της με τον Θάνο Μικρούτσικο, το «Greko Maskara» του Γιάννη Μηλιώκα αλλά και πιο λαϊκά άσματα όπως το «Ένα λεπτό περιπτερά», του Στράτου Διονυσίου που θα φύγει από τη ζωή λίγους μήνες αργότερα μέσα στο 1990. Τεράστιες σε πολιτιστικό επίπεδο για τη χώρα ήταν οι απώλειες των Γιάννη Ρίτσου και Αλέξη Μινωτή, επίσης την ίδια χρονιά, όπως και του λαϊκού μουσικοσυνθέτη, Απόστολου Καλδάρα.

Στην παγκόσμια μουσική σκηνή, πρώτο στα Βρετανικά charts ήταν το «Sacrifice/Healing Hands» του Έλτον Τζον ενώ στις ΗΠΑ ήταν πρώτο το «Hold On» του Ουίλσον Φίλιπς! Στον κινηματογράφο κυκλοφόρησαν ταινίες όπως το «Ghost», το «Home Alone» και το «Pretty Woman», αλλά και το «Χορεύοντας με τους Λύκους». Το βιβλίο που διαβάστηκε όσο κανένα άλλο ήταν το Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch του Τέρι Πράτσετ, ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και το V for Vendetta του Άλαν Μουρ!

Επιστρέφοντας στον αθλητισμό, στη χώρα μας το πρωτάθλημα είχε κατακτήσει με άνεση ο Παναθηναϊκός, ενώ το Κύπελλο πήρε ο Ολυμπιακός κερδίζοντας στον τελικό τον ΟΦΗ! Στο μπάσκετ ο Άρης κατέκτησε τον τίτλο, στην πρώτη Α1 της ιστορίας, ενώ οι «κίτρινοι» πήραν και το Κύπελλο την ώρα που ο Νίκος Αλέφαντος που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή προπονούσε αρχικά τη Δόξα Δράμας και στη συνέχεια τον Απόλλωνα Καλαμαριάς...

Σε διεθνές επίπεδο, η Μίλαν κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών, ενώ η Γιουβέντους πήρε το Κύπελλο UEFA. Στα γήπεδα της Ιταλίας έγινε το καλοκαίρι και το Μουντιάλ, που κατέκτησε η Γερμανία κερδίζοντας 1-0 στον τελικό την Αργεντινή. Στο ΝΒΑ οι Ντιτρόιτ Πίστονς... έδερναν ακόμα τους Μπουλς και κατακτούσαν το τελευταίο τους πρωτάθλημα πριν αρχίσει η δυναστεία της παρέας του Τζόρνταν, ενώ στη Formula 1 ο αείμνηστος Άιρτον Σένα πήρε τον τίτλο και στους κατασκευαστές επικράτησε η ΜακΛάρεν-Χόντα...

Φυσικά, μιλάμε για μια εποχή χωρίς social media, χωρίς smartphones και tablets, με την τεχνολογία να έχει αρχίσει ωστόσο να κάνει την επανάστασή της. Τα κινητά τηλέφωνα που ήταν υπό… δοκιμή έμοιαζαν με ασυρμάτους του στρατού, βέβαια, αλλά θεωρούνταν «θαύματα» για την εποχή. Τα walkman και τα Game Boy ήταν… για προνομιούχος, ενώ καλύτερα να μην… συζητήσουμε για τη μόδα! Το αυτοκίνητο της χρονιάς, πάντως, ήταν γενικά το Lincoln Town Car ενώ στην Ευρώπη «ξεπούλησε» το Citroen XM, αφήνοντας πίσω του τα Mercedes-Benz SL και Ford Fiesta!

Δείτε στο photostory και τα βίντεο που ακολουθούν, εικόνες από το πώς ήταν ο κόσμος όταν η Λίβερπουλ πήρε για τελευταία φορά το πρωτάθλημα