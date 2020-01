Κόμπε Μπράιαντ: Η τραγωδία που «πάγωσε» όλον τον κόσμο (photos+videos)

Στην αιωνιότητα πέρασε από το πρωί της Κυριακής (26/1) ο Κόμπε Μπράιαντ, όταν το ελικόπτερο που επέβαινε μαζί με την κόρη του Τζιάνα και άλλα επτά άτομα, συνετρίβη σε πλαγιά βουνού στην πόλη Καλαμπάσας της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, περίπου 40 λεπτά από την απογείωσή του από το αεροδρόμιο «Τζον Ουέιν». Όλοι οι επιβαίνοντες, όπως και ο χειριστής του μοιραίου ελικοπτέρου άφησαν την τελευταία τους πνοή, όπως επιβεβαίωσαν οι Αρχές της περιοχής. Η είδηση του θανάτου του θρύλου του NBA και των Los Angeles Lakers χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά της ώρας για να γίνει γνωστή, ένεκα της δύναμης της τεχνολογίας και του διαδικτύου, σκορπώντας την θλίψη σ’ όλον τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξαν αυτόπτες μάρτυρες, το ελικόπτερο παρουσίασε πρόβλημα λίγο πριν την μοιραία πρόσκρουση στην πλαγιά, μια και έκανε κάποιους επικίνδυνους ελιγμούς, μέχρι ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο. Ακολούθησε ένας τρομερός θόρυβος και δευτερόλεπτα αργότερα τυλίχθηκε στις φλόγες. Στις 9:47 το πρωί (ώρα Λος Άντζελες) οι Αρχές δέχθηκαν ένα επείγον τηλεφώνημα για την πρόσκρουση ενός ελικοπτέρου. Πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία βρέθηκαν στο σημείο, προσπαθώντας να σβήσουν την φωτιά και να αρχίσουν έρευνα για κάποιον επιζόντα. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε η μοιραία επιβεβαίωση. Άπαντες στο ελικόπτερο είχαν χάσει την ζωή τους. «Κανένας δεν θα μπορούσε να είχε βγει ζωντανός από την φωτιά που παρουσιάστηκε μετά την σύγκρουση», υποστήριξε στον τοπικό Τύπο πυροσβέστης που επιχείρησε στην πλαγιά.

Το πρώτο Μέσο που έκανε αναφορά στο δυστύχημα ήταν η φοιτητική εφημερίδα «Pepperdine Graphic», η οποία, περίπου μία ώρα από την έκτακτη ενημέρωση της Αστυνομίας του Λος Άντζελες για την πτώση ελικοπτέρου, παρουσίασε την πρώτη εικόνα από το συμβάν. Μάλιστα, στο «τιτίβισμα» που έγινε από την εφημερίδα, γινόταν αναφορά στον θάνατο και των 5 επιβατών του μοιραίου ελικοπτέρου. Ουδείς μπορούσε να πιστέψει πως σ’ αυτό ήταν ο Κόμπε Μπράιαντ μαζί με την 13χρονη Τζίτζι.

Η αποκάλυψη του θανάτου του «Black Mamba» ήρθε από το αμερικάνικο δίκτυο «TMZ» λίγο μετά τις 21:30 (ώρα Ελλάδας). «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: Ο Κόμπε Μπράιαντ πέθανε έπειτα από συντριβή ελικοπτέρου», έγραψε χαρακτηριστικά το «τιτίβισμα» που έγινε. Μερικές ώρες αργότερα, η συγκεκριμένη αποκάλυψη προκάλεσε την οργή του Σερίφη του Λος Άντζελες, Άλεξ Βιλανουέβα. «Δεν είναι ωραίο να μαθαίνεις για την απώλεια ενός δικού σου ανθρώπου από το TMZ. Γι’ αυτό χρειάζεται πρώτα να γίνουν όλες οι έρευνες», ήταν τα λόγια του.

BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU

Ωστόσο, λίγο αργότερα ήρθε νέα αποκάλυψη από το αμερικάνικο δίκτυο. Μεταξύ των θυμάτων του ελικοπτέρου ήταν και η Τζιάνα Μαρία Ονόρε Μπράιαντ, η δεύτερη κόρη, εκ των τεσσάρων, του Κόμπε. Ήταν μόλις 13 ετών και το πρωί της Κυριακής (26/1) μπήκε στο μοιραίο ελικόπτερο μαζί με τον πατέρα της, προκειμένου να πάει στις εγκαταστάσεις της «Mamba Academy», της αθλητικής ακαδημίας του Μπράιαντ, προκειμένου να κάνει την προπόνησή της στο μπάσκετ. Βλέπετε, η μικρή είχε ως πρότυπο τον μπαμπά της και ήθελε να ακολουθήσει τα… βήματά του. Είχε ακόμα και τις ίδιες κινήσεις με εκείνον.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία στην πλαγιά του βουνού στην περιοχή Καλαμπάσας. Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών, προκειμένου να συλλέξουν δεδομένα για την συντριβή του ελικοπτέρου. Μάλιστα, η εταιρεία κατασκευής του Sikorsky σε ανακοίνωσή της έθεσε… εαυτόν στην διάθεση των Αρχών για τις έρευνες.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η είδηση του θανάτου του Κόμπε Μπράιαντ προκάλεσε ρίγη συγκίνησης και απέραντη θλίψη σ’ όλον τον κόσμο. Όχι μόνο στον μαγικό κόσμο του NBA, αλλά σ’ όλες τις γωνίες του πλανήτη. Άλλωστε, ο εκλιπών ενέπνευσε με τα κατορθώματά του στο παρκέ, αλλά και με την συμπεριφορά του στις προπονήσεις και την καθημερινότητά του, πολλά παιδιά να ασχοληθούν με το μπάσκετ, αλλά και πολλά περισσότερα για να βρεθούν στον αθλητισμό. «Είμαι συντετριμμένος» έγραψε στο Twitter ο Ρικ Πιτίνο, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και ένας από τους θρύλους του αμερικάνικου μπάσκετ, την στιγμή που ο Νικ Καλάθης έστειλε προσευχή για τον εκλιπόντα.

Ακολούθησε το «τιτίβισμα» του Βασίλη Σπανούλη, αλλά και της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ακολούθησαν κι άλλες ελληνικές ομάδες. Ο Αμάρε Στούντεμαϊρ έμαθε την τραγική είδηση την στιγμή που έκανε προθέρμανση για το ντέρμπι της Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Χάποελ και όταν κλήθηκε να μιλήσει στην κάμερα, ξέσπασε σε λυγμούς. Ανάλογη ήταν και η αντίδραση και του Ντοκ Ρίβερς, προπονητή των Κλίπερς. Λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, οι Σπερς υποδέχθηκαν τους Ρόκετς, με τις δύο ομάδες να μην εκδηλώνουν την πρώτη τους επίθεση, κάνοντας παράβαση 24 δευτερολέπτων, στην μνήμη του Κόμπε Μπράιαντ για το 24 που φορούσε τους Λέικερς, με τον Τάισον Τσάντλερ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Παράλληλα, αμέσως μετά την αποκάλυψη της είδησης, πολλοί φίλαθλοι των «Λιμνανθρώπων» έδωσαν το «παρών» έξω από το «Staples Center», την έδρα των Λέικερς, θέλοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που σύνδεσε το όνομά του με την ομάδα τους. Βλέπετε, ο Κόμπε Μπράιαντ αγωνίστηκε για 20 χρόνια στο NBA και σ’ όλη του την καριέρα φόρεσε μόνο μία φανέλα, σημειώνοντας 33.643 πόντους. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν το δυστύχημα, ο «Black Mamba» είδε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να τον προσπερνά στην σχετική λίστα των σκόρερ, εκφράζοντας τον σεβασμό του για τον «Βασιλιά». Ο τελευταίος πληροφορήθηκε την τραγική είδηση μόλις το αεροσκάφος των Λέικερς επέστρεψε στην… βάση του μετά την αναμέτρηση με τους Σίξερς.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ?? #33644