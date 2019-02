ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Οι μονομαχίες στο ΟΑΚΑ και ο αλησμόνητος τελικός (photos+videos)

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανέκαθεν αποτελούν ένα ζευγάρι, που προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις, δυνατά ντέρμπι και ξεχωριστές ιστορίες. Δυο ομάδες με το... ίδιο σύμβολο, με την ίδια καταγωγή, καθώς έχουν ιδρυθεί από πρόσφυγες, η μεν ΑΕΚ στην Αθήνα, ο μεν ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αλλά εντελώς διαφορετική πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με αφορμή, το ντέρμπι της Κυριακής (3/2, 19:30), το οποίο ίσως κρίνει και σε μεγάλο βαθμό τον φετινό τίτλο, με τον ΠΑΟΚ να έχει μεγάλο βαθμολογικό προβάδισμα, ήρθε η ώρα να θυμηθούμε τις σπουδαιότερες αναμετρήσεις των δυο «Δικεφάλων», στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Συνολικά, στο ΟΑΚΑ έχουν αναμετρηθεί 21 φορές, με την ΑΕΚ να έχει τη μερίδα του Λέοντος με 14 νίκες, μόλις τρείς οι επιτυχίες του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ 4 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα.

Οι σπουδαιότερες «μάχες»

1986-1987: Η πρώτη «ασπρόμαυρη» νίκη (1-2)

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει πολύ δυνατά και αιφνιδιάζει την ΑΕΚ, με τέρματα των Αλεξανδρίδη (2') και Μαλιούφα (4'), που το μόνο που θα καταφέρει είναι να μειώσει με τον Πατίκα (8').

2004-2005: Το πρώτο ματς στην εποχή Ντέμη (2-0)

Η ΑΕΚ ζει μεγάλες αλλαγές, με τον Ντέμη Νικολαΐδη να βγαίνει μπροστά, στην πιο δύσκολη περίοδο για την ομάδα. Το ΟΑΚΑ επιλέγεται ως έδρα και ο κόσμος στηρίζει τη νέα προσπάθεια. Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπαίνει πιο δυνατά, όμως ο Σαλπιγγίδης χάνει μόλις στο 3' πέναλτι. Η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα με τον Σοάρες στο 37', ενώ ο Βραζιλιάνος στο 58' έγραψε το τελικό 2-0 για την Ένωση!

2006-2007: «Οοο ΠΑΟΚάρα»... (0-0)

Ένα παιχνίδι που έμεινε στη μνήμη όλων, όχι τόσο για το θέαμα που προσέφεραν οι δυο ομάδες, όσο για το σύνθημα των οπαδών του ΠΑΟΚ, που εξελίχθηκε, σε ένα από τα γνωστότερα τραγούδια ομάδων, στον πλανήτη! Στα αγωνιστικά, η ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική του της χρονιάς εκείνης, ήταν καλύτερη όμως έπεσε πάνω σε ένα εντυπωσιακό Ντάνιελ Φερνάντες, με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να... κατεβάζει ρολά!

2009-2010: Το πρώτο «ασπρόμαυρο» βήμα για το σεντόνι (0-0)

Εκείνη τη σεζόν, ο ΠΑΟΚ έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, παίζοντας στα ίσια τον Παναθηναϊκό του Σισέ. Ο Φερνάντο Σάντος είχε παρουσιάσει μια ομάδα σοβαρή, σκληρή που ήξερε να παίρνει τα αποτελέσματα που ήθελε. Αυτό έκανε και στην πρώτη αγωνιστική των play off, με τον ΠΑΟΚ να φεύγει με έναν σημαντικό βαθμό από το ΟΑΚΑ, σε μια διαδικασία που τον έφερε μετά από χρόνια, στα προκριματικά του Champions League.

2010-2011: Κιτρινόμαυρο ποτάμι! (4-0)

Η ΑΕΚ λίγους μήνες αργότερα, πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ απέναντι στον ΠΑΟΚ και τον διαλύει με 4-0! Ο Ντιόπ στο 11' άνοιξε το σκορ, για να έρθουν τα... μαγικά του Νάτσο Σκόκο να γράψουν το 3-0 (35', 55'). Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε με κεφαλιά ο Δέλλας στο 79'!

2011-2012: Επιτέλους διπλό! (0-2)

Μετα από σχεδόν 30 χρόνια, ο ΠΑΟΚ φεύγει με τη νίκη από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εξαιρετικοί οι «ασπρόμαυροι», έπαιξαν έξυπνα και με τους Γεωργιάδη (16') και Αθανασιάδη (65') σόκαραν την Ένωση και τον κόσμο της.

2015-2016: Επιστροφή στα «σαλόνια» με νίκη (1-0)

Η ΑΕΚ μόλις είχε αφήσει πίσω της, την περιπλάνησή της στα γήπεδα της Γ' και της Β' Εθνικής και ήθελε να το δείξει και απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στο 33' ο Βάργκας σούταρε, ο Βελλίδης αντέδρασε εντελώς λανθασμένα και η Ένωση παίρνει μια νίκη μπροστά στο κοινό της!

Bonus: 2017-2018: Ο τελικός Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ!

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, η κόντρα ανάμεσα στις δυο ομάδες, για τον τίτλο του πρωταθλητή είχε φτάσει σε απίστευτα επίπεδα. Το χάος μετά το παιχνίδι της Τούμπας και το ακυρωθέν γκολ του Βαρέλα από τον Κομίνη, είχε μετατρέψει τον τελικό του Κυπέλλου, σε ματς αποδείξεων και για τους δυο.

Ο ΠΑΟΚ ήταν αποφασισμένος και πιο έτοιμος από την ΑΕΚ. Μια ομάδα που μπήκε στο ΟΑΚΑ για τη νίκη, την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά και την ολοκληρωτική επικράτηση απέναντι στον μεγάλο της αντίπαλο, δείχνοντας σε όλους πως το πρωτάθλημα θα έπρεπε να ανεβεί στον Λευκό Πύργο. Βιεϊρίνια με απευθείας εκτέλεση φάουλ και Πέλκας στις καθυστερήσεις τα γκολ του θριάμβου του ΠΑΟΚ!

Συνολικά οι αναμετρήσεις στο ΟΑΚΑ:

1985-1986: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-0

1986-1987: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-2

​​​​​​​2004-05: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-0

2005-06: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-1

2006-07: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-0

2007-08: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-0

2008-09: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-0

2008-09: (play off), ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-1

2009-10: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0

2009-10: (play off), ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0

2010-11: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 4-0

2010-11: (play off) ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 3-0

2011-12: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2

2012-13: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-0

2015-16: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-0

2015-16: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (play off) 0-0

2016-2017: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 3-0

2016-2017: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-0

2017-2018: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-0

2017-2018 (Τελικός Κυπέλλου): ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2