Πορωνόταν, τσακωνόταν, δεν ήθελε να χάνει με τίποτα και τελικά κατάφερε να κλείσει την πόρτα στους άλλους και να στεφθεί νικητής του παιχνιδιού που καθήλωσε το ελληνικό κοινό.

Για να το καταφέρει αυτό, ο Ντάνος έδειξε ότι διαθέτει και το πείσμα, αλλά και τη θέληση για τη νίκη.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δεν χρειάζεται άλλα διθυραμβικά σχόλια. Θα νιώσει την απόλυτη αποθέωση τις επόμενες μέρες.

Το μόνο που μπορούμε να γράψουμε για επίλογο, είναι τους στίχους του τραγουδιού των survivor. Αυτούς που βρήκαν τον απόλυτο εκφραστή στο πρόσωπο του Ντάνου:

«Rising up, back on the street

Did my time, took my chances

Went the distance, now I'm back on my feet

Just a man and his will to survive

So many times it happens too fast

You trade your passion for glory

Don't lose your grip on the dreams of the past

You must fight just to keep them alive

It's the eye of the tiger

It's the thrill of the fight

Rising up to the challenge of our rival

And the last known survivor

Stalks his prey in the night

And he's watching us all with the eye of the tiger».