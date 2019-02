Super Bowl και σκάνδαλα πάνε… πακέτο!

Το Super Bowl είναι ένα σόου το οποίο δεν περιορίζεται μόνο σε αθλητικά πλαίσια. Ότι γίνεται τη συγκεκριμένη μέρα πρέπει να ξεπερνά την έννοια του συνηθισμένου καθώς εκτός του αγώνα, οι φίλαθλοι-ακροατές θέλουν να δουν και κάτι που θα συζητούν για εβδομάδες.

Οι Αμερικάνοι «ψοφάνε» για τέτοιες ιστορίες και (ευτυχώς) η μέχρι σήμερα ιστορία των 53 Super Bowls έχει αποδείξει ότι διαθέτει άφθονα τέτοια περιστατικά. Τρία εξ αυτών όμως ήταν αυτό που λέμε «ήρθαν για να μείνουν».

Όταν ο Τίμπερλεϊκ… έγδυσε τη Τζάνετ Τζάκσον!

Πίσω στο 2004, ο διάσημος τραγουδιστής Τζάστιν Τίμπερλεϊκ συνοδευόμενος από την Τζάνετ Τζάκσον πραγματοποιούσαν το χορευτικό τους «νούμερο» κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του αγώνα. Το σόου ήταν εκπληκτικό, ωστόσο κανείς δεν περίμενε ότι αυτή θα ήταν η «στιγμή» εκείνου του Super Bowl! Γιατί αυτό;

Μα γιατί κατά τη διάρκεια του χορευτικού ο Τίμπερλεϊκ με μια απότομη κίνηση κατάφερε να δείξει σε όλο τον κόσμο το αριστερό στήθος της Τζάκσον ζωντανά! Και μην νομίζετε ότι είμαστε υπερβολικοί, φάνηκαν όλα!

Τώρα το αν αυτό έγινε καταλάθος ή ήταν στημένο κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Τη δουλειά τους πάντως την έκαναν και με το παραπάνω!

Το F**k You της ΜΙΑ

Το 2012 ήταν η σειρά ενός άλλου τραγουδιού να κλέψει την παράσταση. Για να είμαστε ακριβείς δεν ήταν το τραγούδι, αλλά η χειρονομία της καλλιτέχνιδος. Βλέπετε εκείνη τη σεζόν είχε επιλεγεί η Μαντόνα για την ψυχαγωγία των ακροατών κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου με την ΜΙΑ να τραγουδά πλάι στη «Βασίλισσα» της Pop.

Ωστόσο μία κίνηση της δεύτερης κατά τη διάρκεια του «Give Me All Your luvin» ήταν ικανή να… τινάξει τα πάντα στον αέρα. Όπως θα δείτε παρακάτω η ΜΙΑ σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο μπροστά στο κοινό με τα social media να παίρνουν φωτιά! Πυρ και μανία έγινε και η ίδια η Μαντόνα η οποία δεν μπόρεσε να συγχωρέσει ποτέ τη συνάδελφό της που με μία και μόνο κίνησή της πήρε πάνω της όλη τη δημοσιότητα!

Εκτός της Μαντόνα πάντως έξαλλοι έγιναν και στην ομοσπονδία του NFL που ζήτησαν αποζημίωση 16 εκατομμυρίων δολαρίων από την ΜΙΑ για την ανάρμοστη κίνησή της. Εξ ου και το παραπάνω ειρωνικό της Twittάρισμα προς τη Μαντόνα.

Ο πιο μισητός παίκτης στο NFL

Μπορεί οι μισοί να τον μισούν λόγω της γυναίκας του (Ζιζέλ είναι αυτή), οι υπόλοιποι όμως είναι βέβαιο ότι το κάνουν (και) για το σκάνδαλο που συγκλόνισε πέρσι το NFL. Βλέπετε ο quarterback των New England Patriots, Tom Brady αποσυμπίεσε τις μπάλες που χρησιμοποιήθηκαν στον σημαντικό αγώνα απέναντι στους Indianapolis Colts που τους έδωσε το πάτημα να φτάσουν μέχρι το μεγάλο τελικό! To σκάνδαλο αυτό μαθεύτηκε λίγο μετά το προπερσινό Super Bowl στο οποίο μάλιστα ο Brady οδήγησε την ομάδα του στην κορυφή μετά τη νίκη απέναντι στους Seattle Seahawks.

Για τη συμμετοχή του στο σκάνδαλο αυτό –επίσημη ονομασία του είναι Deflate-gate ή Ballghazi - και για παραβίαση των κανόνων, η διοργάνωση του NFL του επέβαλλε ποινή 4 αγωνιστικών μακριά από τα γήπεδα και πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων!