Τιμητική Διάκριση- Βράβευση της Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη στο 35ο Διεθνές Φεστιβάλ FICTS Μιλάνου

Η έναρξη του 35ου Διεθνούς Φεστιβάλ FICTS πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Palazzo Giureconsulti, στην πλατεία του Duomo στο Μιλάνο, τιμώντας σημαντικές διεθνείς γυναικείες προσωπικότητες από το χώρο των τεχνών και του αθλητισμού.

Από το χώρο των τεχνών βραβεύτηκε η ελληνίδα Ζωγραφος Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη και η Ιταλίδα Rosita Missoni, ιδρύτρια και επικεφαλής της αυτοκρατορίας Missoni, της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας και αρχιτεκτονικής ως πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερα σημαντική προσφορά στον αθλητισμό.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη παρέλαβε από τα χέρια του, προέδρου του Φεστιβάλ, Prof. Franco B. Ascani το τιμητικό βραβείο και το μετάλλιο “MENTION D'HONNEUR” ως διεθνή αναγνώριση της φημισμένης ζωγράφου για την καλλιτεχνική της δημιουργία με θέματα τα σπορ. Η Μίνα Παπαθεοδώρου έχει βραβευθεί επίσης, ως γνωστόν, με το Βραβείο Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής- International Olympic Committee IOC “SPORTS AND ART” AWARD και το Βραβείο “USSA Sports Artist of the year” το 2002 και το 2004 από την Ακαδημία των ΗΠΑ.

Το Νοέμβριο του 2016 , στο 34ο FICTS είχαν παρουσιαστεί τα έργα της ελληνίδας ζωγράφου σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση με τίτλο "Arte e Movimento". Η έκθεση ήταν αφιερωμένη στη διάσημη θεματολογία της γύρω από τη μελέτη της στην κίνηση του ανθρώπινου σώματος και κατ’ επέκταση του αθλητή καθως και τα θέματα ταχυτητος θεματολογία Formula 1.

Από τον χώρο του αθλητισμού τιμήθηκαν οι χρυσές ολυμπιονίκες Alina Kabaeva, σύντροφος του Προέδρου Vladimir Putin, η χρυσή τενίστρια Lea Pericoli η οποία έχει κερδίσει 27 τίτλους στο τένις, η Irene Camber, χρυσή ολυμπιονίκης ξιφασκίας, η χρυσή σκιέρ Manuela Di Centa και η Diana Bacosi, χρυσή ολυμπιονίκης το 2016 στην σκοποβολή. Επίσης, δόθηκαν βραβεία σε προσωπικότητες της διεθνούς τηλεόρασης, όπου φέτος τιμώμενη χώρα ήταν η Ρωσία με βράβευση στην τηλεοπτική producer Tina Kandelaki.

Το μεγάλο highlight της Τελετής Έναρξης ήταν η τιμητική παρουσία του, θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Paulo Roberto Falcao της Roma, επονομαζόμενος “ο 8ος βασιλιάς της Ρώμης”, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του Φεστιβάλ “Guirlande d'Honneur“ 2017.απο τον πρόεδρο του φεστιβάλ Franco Ascani.

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε με την προβολή του φιλμ “αφιερωμένο στον θρύλο της Roma Paulo Falcao Chiedi chi era Falcao” με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον μεγάλο αθλητή σε σκηνοθεσία David Rossi.



Το βραβείο “Guirlande d'Honneur“ είχε απονεμηθεί και στη δικής μας καλλιτέχνιδα Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη το 2004 για το καλλιτεχνικό της έργο στην Ολυμπιάδα “Athens 2004” και τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2002 στο “Salt lake city” ΗΠΑ.

