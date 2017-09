Μεγάλα ματς στο US OPEN με μεγάλους παίκτες!

Πιστοί στο ραντεβού τους οι κορυφαίοι τενίστες και στο φετινό US OPEN, όμως ήρθε η ώρα για την μεγάλη στέψη. Μετά από έναν μαραθώνιο αγώνων, οι καλύτεροι ξεπέρασαν τα εμπόδιά τους, από τους πρώτους γύρους και δηλώνουν πανέτοιμοι για το επόμενο και πιο καθοριστικό βήμα. Την κατάκτηση του τίτλου!

Το Σάββατο στη Νέα Υόρκη θα έχουμε νέα πρωταθλήτρια Grand Slam αφού η Μάντισον Κις και η Σλόαν Στίβενς, ξεπέρασαν τα εμπόδια των Κόκο Βαντεγουέι και Βίνους Γουίλιαμς, αντίστοιχα και οι δυο τους θα αναμετρηθούν σε έναν σπουδαίο τελικό στο Αμερικανικό Όπεν!

Ο συγκεκριμένος τελικός των γυναικών πάντως έχει ιδιαίτερη σημασία. Και ας μην είναι «εμπορικός»… Πρόκειται για έναν αμερικανικό «εμφύλιο» ανάμεσα σε δυο σπουδαίες τενίστριες που ταλαιπωρήθηκαν αρκετά στην αρχή της χρονιάς, από τραυματισμούς. Ωστόσο κατάφεραν να βγουν νικήτριες από αυτές τις «μάχες» και να επανέλθουν στο προσκήνιο πιο δυνατές από ποτέ!

Άλλωστε, όπως έχει δηλώσει και ο δημοφιλέστερος τενίστας όλων των εποχών, Τζον ΜακΕνρό,«Τραυματισμοί υπήρχαν ανέκαθεν στο τένις. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Απλά πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε το μάξιμουμ από τους παίκτες»….

Από την «κατάρα» στον τελικό!

Στις αρχές του 2017 η Μάντισον Κις χειρουργήθηκε στον αριστερό καρπό χάνοντας έτσι τα πρώτα τουρνουά του 2017. Η 22χρονη όμως με πείσμα και δύναμη αγωνίστηκε στο Wimbledon, όπου άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια… επιτυχιών! Το ίδιο άτυχη όμως ήταν και η Σλόαν Στίβενς, η οποία στις αρχές τους έτους χειρουργήθηκε στο αριστερό πόδι. Η 24χρονη τενίστρια πάντως δεν πτοήθηκε και λίγους μήνες αργότερα ετοιμάζεται να κατακτήσει τον τίτλο και να επιστρέψει στο Top 20.

Η Στίβεντς έφτασε στον τελικό ξεπερνώντας το εμπόδιο της Βίνους Γουίλιαμς πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις με την 37χρονη τενίστρια. Στο τέλος η νεαρή υποκλίθηκε στην εφτά φορές πρωταθλήτρια σε Grand Slam, τονίζοντας: «Νιώθω μεγάλη τιμή που παίζω στην ίδια εποχή με εκείνη. Είναι μια από τις σπουδαιότερες τενίστριες όλων των εποχών».

Όσο για την Κις αναμετρήθηκε με την Κόκο Βαντεγουέι, για τρίτη φορά φέτος φτάνοντας σε ισάριθμη νίκη με την πρώτη να αναφέρει: «Νιώθω υπέροχα. Ήταν μια από αυτές τις ημέρες που βγαίνεις έξω και όλα πάνε καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που πέρασα στον τελικό. Η Σλόαν παίζει πολύ καλά».

Για μια θέση στον ήλιο!

Με τους δυο ημιτελικούς των ανδρών θα συνεχιστεί τα ξημερώματα του Σαββάτου το US Open, όπου δεσπόζει η αναμέτρηση των Ραφαέλ Ναδάλ και Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο. Ο δεύτερος κατάφερε και «πέταξε» εκτός τον Ρότζερ Φέντερερ, νικώντας με 3-1 σετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του απλού ανδρών στο US Open για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Από την άλλη, ο Ραφαέλ Ναδάλ που επέστρεψε στα ημιτελικά του US Open, χρειάστηκε μόλις 1 ώρα και 36 λεπτά για να νικήσει 3-0 σετ τον Αντρέι Ρούμπλεβ και να περάσει στην 4άδα.

Στον άλλο ημιτελικό των ανδρών θα αναμετρηθούν δυο τενίστες, οι οποίοι κατά το παρελθόν δεν είχαν προχωρήσει μακριά σε κανένα γκραν σλαμ. Πρόκειται για τον Κέβιν Αντερσον και τον Καρένιο Μπούστα, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι για μία θέση στον πρώτο τους τελικό.

Ο πρώτος νίκησε στα τέσσερα σετ τον Σαμ Κουέρι, σε έναν προημιτελικό που είχε συναρπαστική εξέλιξη με τον 31χρονο Νοτιοαφρικανό να τονίζει: «Είναι απίστευτο. Σε αυτή τη φάση να παίζεις σε ένα από τα διασημότερα γήπεδα στον κόσμο και να περνάς στα ημιτελικά, είναι φανταστικό». Όσο για τον Καρένιο Μπούστα χρειάστηκε μόλις δύο ώρες για να επικρατήσει του αντιπάλου του Ντιέγκο Σβάρτζμαν με 3-0 σετ.

Το συμπέρασμα πάντως είναι ένα! Οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Αντι Μάρεϊ, Στάνισλας Βαβρίνκα, Κέι Νισικόρι και Μίλος Ράονιτς έχασαν φέτος το μεγάλο ραντεβού της Νέας Υόρκης, γεγονός που ανοίγει το δρόμο της διάκρισης σε αθλητές οι οποίοι δεν είχαν προχωρήσει ποτέ μακριά σε κανένα γκραν σλαμ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τους τελικούς από τη συχνότητα του Eurosport!