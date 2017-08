Ραντεβού για κωπηλατικά αγωνίσματα στη Διώρυγα Κορίνθου

Πρόκειται για μία διοργάνωση που απευθύνεται σε αθλητές, αλλά και φίλους των κωπηλατικών αγωνισμάτων που θα συνδυάζει τον αθλητισμό με την ψυχαγωγία και έχει ως απώτερο στόχο την προβολή της περιοχής ως τόπο ενός αθλητικού τουρισμού, μοναδικού στον κόσμο.

Στη φυσική πίστα της Διώρυγας, αθλητές και αθλούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους σε έναν αγώνα που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε αυτό το σημείο. Ήδη, οι διοργανωτές βρίσκονται σε επικοινωνία με αντίστοιχες ομοσπονδίες στο εξωτερικό, ώστε η διοργάνωση να γίνει διεθνής. «Η Ομοσπονδία μας μαζί με την Cross The Euro Canal θα πραγματοποιήσουν αυτόν τον αγώνα.

Υπάρχει η σχετική εμπειρία διότι πρόκειται για τη δεύτερη διοργάνωση στη Διώρυγα της Κορίνθου. Πέρυσι, 300 αθλητές και αθλήτριες του κανό καγιάκ και του SUP έκαναν αυτό το μοναδικό πέρασμα με απόλυτη επιτυχία. Ένα έργο που κατασκευάστηκε πριν από δεκάδες χρόνια αποτελεί έναν εντυπωσιακό αγωνιστικό χώρο για τη νέα γενιά του σήμερα και του μέλλοντος. Ο αγώνας εντάσσεται στους επίσημους της Ομοσπονδίας, με ότι αυτό συνεπάγεται. Επίσης, έχουμε έρθει σε επαφή με ομολόγους μας στο εξωτερικό ώστε να στείλουν αθλητές τους στην Ελλάδα και να αγωνιστούν σε αυτό το, μοναδικής ομορφιάς, τοπίο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.-Κ., Αντώνης Νικολόπουλος.

Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει τις κατηγορίες σκαφών: SUP 14’0’’, SUP 12’6’’, SUP ALL AROUND, SUP OPEN, SUP 14’0’’, SUP 12’6’’, Καγιάκ Σπρίντ Κ1, Κ2, Κ4, C1, C2, Καγιάκ Σλάλομ Κ1, Κάνοε Σπρίντ/Σλάλομ C1, C2, SURF SKI και ΚΑΓΙΑΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ (sea kayak, sit-on-top, sit-in, inflatable).

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι είναι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Ε.Ο.Κ.-Κ. από 11 ετών και άνω, ενώ όσοι δε διαθέτουν το αντίστοιχο δελτίο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος. Περισσότερα στοιχεία για τη διοργάνωση θα ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στα website της Ομοσπονδίας και της ομάδας «Cross The Euro Canal» (www.canoekayak.gr & www.crosstheeurocanal.com) και στο F/B «Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ» και "CROSS the EURO CANAL" .

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ (Ε.Ο.Κ.-Κ.) ιδρύθηκε το 1998. Mε απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καλλιεργεί δύο Ολυμπιακά Αθλήματα στο κάνοε-καγιάκ, το Κάνοε-Καγιάκ Σπρίντ και το Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ και όλα τα μη Ολυμπιακά αθλήματα με σκάφη τύπου κάνοε-καγιάκ. Από το 2016 με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανατέθηκε στην Ε.Ο.Κ.-Κ. το άθλημα του Stand Up Paddle (SUP) και από το 2017 και το άθλημα του Surf , το οποίο έχει ενταχθεί στα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκυο 2020.