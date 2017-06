Αγώνας ζωής που θα δώσει φως σε σημαντικές πτυχές της ζωής

Το νέο ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία της Βικτώριας Βελλοπούλου, θα προβληθεί στον «ΔΑΝΑΟ» την ερχόμενη Κυριακή (11/6) και ώρα 18:00

Ο σκοπός της προβολής αυτής είναι να ενισχυθούν οι φιλανθρωπικοί στόχοι του Λευτέρη Παρασκευά και παράλληλα να ενισχυθούν η «ΕΛΕΠΑΠ Βόλου» και ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν.Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ».

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με παρόντες τον Λευτέρη Παρασκευά, την σκηνοθέτη Βικτώρια Βελλοπούλου και την παραγωγό Φωτεινή Οικονομοπούλου.



Σύνοψη: Ο Λευτέρης Παρασκευάς, ένας κομμωτής που ζει στην Ελλάδα, εν μέσω οικονομικής κρίσης και capital controls θα πάρει μέρος στο πιο δύσκολο τρίαθλο του κόσμου, το ARCH to ARC. Θα τρέξει 140 χλμ από την Μαρμάρινη Αψίδα του Λονδίνου το Ντόβερ, θα κολυμπήσει 33,8 χλμ διασχίζοντας το στενό της Μάγχης και θα διανύσει την απόσταση των 296 χλμ με ποδήλατο, για να τερματίσει στην Αψίδα του θριάμβου στο Παρίσι. Ο σκοπός του είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό να ενισχύσει οικονομικά ανθρώπους με κινητικές και νοητικές δυσκολίες. Ένα ψυχογράφημα, ενός ανθρώπου που τολμά να σπάει τα όρια του, με σκοπό να βοηθήσει τους άλλους, επαναπροσδιορίζοντας παράλληλα την ιδέα του νικητή και δίνοντας φως στις σημαντικές πτυχές της ζωής.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βικτώρια Βελλοπούλου

Φωτογραφία: Τάσος Φύτρος

Μοντάζ: Μπέλα Ιβάνοβα, Γιάννης Νταρίδης & Ξενοφώντας Λατινάκης

Μουσική: Ματί Παλαιολόγος

Color Grading: Μάνθος Σάρδης

Γραφικά: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου & Αλέξης Μιταδόπουλος

Sound Design: Γιάννης Χρυσογόνου, Αλέξης Ρέτσης & Στέργιος Μίλιος

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιάννης Καραχάλιος

Παραγωγός: Φωτεινή Οικονομοπούλου

Παραγωγή | Production: Oh My Dog

Συμπαραγωγοί: ΕΚΚ, ΕΡΤ ΑΕ, ΟΤΕTV

Χορηγοί: The John S. Fafalios Foundation, Stoiximan, P&PShuttle, Digitribe Mediahouse, Aegean Airlines, EΨΑ, Wind, Buff, Flyingdog