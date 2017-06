1997-1998 Euroesport Brutium Cosenza (ITA)

1998-1999 Ivesur Eade Malaga (ESP)

1999-2000 Unicaja Almeria (ESP)

2000-2001 Unicaja Almeria (ESP)

2001-2002 Unicaja Almeria (ESP)

2002-2003 Unicaja Almeria (ESP)

2003-2004 Unicaja Almeria (ESP)

2004-2005 Reyal Guadalajara (ESP)

2005-2006 Reyal Guadalajara (ESP)

2006-2007 Arkas Spor Izmir (TUR)

2007-2008 Arkas Spor Izmir (TUR)

2008-2009 Arkas Spor Izmir (TUR)

2009-2010 Arkas Spor Izmir (TUR)

2010-2011 CMA Numacia Soria (ESP)

2011-2012 National Team of SPAIN

2012-2013 National Team of SPAIN

2013-2014 Ziraat Ankara (TUR) & National Team of SPAIN

2014-2015 Ziraat Ankara (TUR) & National Team of SPAIN

2015-2016 Ziraat Ankara (TUR) & National Team of SPAIN

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Ισπανός κόουτς μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα των Πειραιωτών. Συγκεκριμένα, υποστήριξε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να εργαστώ σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Είναι σημαντικό για εμένα να δημιουργήσω ένα πρότζεκτ σε ένα εξαιρετικό σύλλογο με ολυμπιακό πνεύμα. To κλαμπ δημιουργήθηκε το 1925 με τις αξίες της ηθικής της τιμής, του αθλητικού πνεύματος και του «ευ αγωνίζεσθαι». Για όλα αυτά αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για μένα που θα είμαι μέρος αυτής της ομάδας γιατί πιστεύω ότι με αυτά τα στοιχεία και με αυτό τον τρόπο χτίζεις δυνατό σύνολο.

Θα δώσω όλο το μυαλό και όλη μου την καρδιά για να πραγματοποιήσουμε μια καλή σεζόν και για να έχουν την ευκαιρία οι οπαδοί μας να απολαμβάνουν την ομάδα. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να δημιουργήσω μια ομάδα για την οποία θα είναι περήφανοι οι άνθρωποι που θα μας ακολουθούν και θα πανηγυρίσουμε μαζί την επίτευξη των στόχων. Με μεγάλη δέσμευση και σεβασμό, όλοι οι φίλαθλοί μας να είναι σίγουροι για κάθε παίκτη της ομάδας ότι θα δίνει ό,τι έχει στο γήπεδο για να την βοηθήσει και να προσπαθεί να κερδίσει το κάθε παιχνίδι. Σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος πάντα ένιωθα ότι ήθελα να εργαστώ στην Ελλάδα. Αυτή η εμπειρία που θα έχω σε ένα κλαμπ, όπως ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετική και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας κ. Μιχάλη Κουντούρη και το σύλλογο για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο μου».