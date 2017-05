Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο η είδηση ότι ο Κρις Φρουμ χτυπήθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Ο 31χρονος Βρετανός ποδηλάτης που ζει τα τελευταία χρόνια στο Μονακό ανέφερε ότι δεν έχει τραυματιστεί. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην γαλλική αστυνομία.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο Ιταλός ποδηλάτης Μικέλε Σκαρπόνι, νικητής του γύρου της Ιταλίας το 2011 σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα κατά τη διάρκεια της προπόνησης κοντά στο σπίτι του.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay ? Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo