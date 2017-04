Ελλάδα: Αρσενιάδης ο «εκλεκτός» για τον πάγκο

Ο τεχνικός της Κηφισιάς θα επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια, καθώς ήταν στον πάγκο της «γαλανόλευκης» και το 2009. Το Σάββατο (1/4) η Ομοσπονδία ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψή του.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Κώστας Αρσενιάδης είναι ο εκλεκτός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ανδρών.

Ο προπονητής του φιναλίστ του Κυπέλλου ΑΟΠ Κηφισιάς, θα βρεθεί για δεύτερη φορά στον πάγκο της Εθνικής ομάδας καθώς και το 2009 είχε διατελέσει Ομοσπονδιακός τεχνικός».

«Αποτελεί σίγουρα τιμή το ότι επιλέχθηκα από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας για τον πάγκο της Εθνικής ομάδας και θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το πρόσωπο μου. Δεν το κρύβω ότι ήθελα να επιστρέψω κάποια στιγμή στην Εθνική, για να ολοκληρώσω αυτό που έμεινε στη μέση το 2009, ωστόσο δεν μπορούσα να γνωρίζω αν θα είχα αυτή την ευκαιρία και φυσικά το πότε θα μου δινόταν. Σίγουρα πάντως τώρα είναι εντελώς διαφορετικές οι συγκυρίες», τόνισε αρχικά ο νέος Ομοσπονδιακός κι αναφερόμενος στην Εθνική ομάδα συμπλήρωσε:

«Είναι μια ομάδα που έχει δυνατότητες, έχει ταλέντο, έχει παίκτες που μπορούν να εξελιχθούν και μαζί τους ανέβει επίπεδο Σίγουρα το Ευρωπαϊκό βόλεϊ έχει προχωρήσει, έχουν εμφανιστεί πολλές ομάδες υψηλού επιπέδου, δίπλα στις παραδοσιακές δυνάμεις οι οποίες φιλοδοξούν να πλασαριστούν κοντά σ’ αυτές. Σ’ αυτό το νέο περιβάλλον λοιπόν η θέση μας είναι… αυτή που είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή και μένει να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε επίπεδο».

Όπως και το 2009 (στην Πορτογαλία) έτσι και τώρα (23-28 Μαΐου στην Ολλανδία) η πρώτη επίσημη υποχρέωση της Εθνικής είναι τα προκριματικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι αγώνες στο World League.

«Αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε μόνο τον προκριματικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος και το πώς θα παρουσιαστούμε πιο πλήρεις και πιο ανταγωνιστικοί εκεί, γιατί το ένα συνδέεται με το άλλο… Είναι νωρίς να σχολιάσουμε τον όμιλο, δεν είμαστε το φαβορί αλλά στα χαρτιά είμαστε η 3η δύναμη», είπε ο κ. Αρσενιάδης και συμπλήρωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή το ότι βρίσκομαι στο τιμόνι της Εθνικής, αλλά είναι κι ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη γιατί αυτό συμβαίνει σε μια δύσκολη στιγμή. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με τον κ. Δρίκο, την οποία θα προσπαθήσουμε να την συνεχίσουμε και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Στην κατάσταση που είμαστε καλύτερα να μιλάμε όσο το δυνατόν λιγότερο και ότι έχουμε να πούμε να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο».

Το who is who του Κώστα Αρσενιάδη

Ο νέος προπονητής της Εθνικής Ανδρών γεννήθηκε στην Αθήνα (24-10-1967) και στα 14 του χρόνια ξεκίνησε να παίζει βόλεϊ στον Αίολο Ταύρου όπου έμεινε μέχρι το 1987 για να ακολουθήσει μια 8ετία στην ΑΕΚ (μέχρι το 1995) και να κλείσει την καριέρα του ως αθλητής στον Ιωνικό Νικαίας το 1997.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε το 1990 στον Αίολο, αλλά στο γυναικείο τμήμα, για να ακολουθήσουν τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ (92-94) πριν μεταπηδήσει στην Μεταμόρφωση την οποία ανέλαβε στο Β’ τοπικό και την οδήγησε στην Α2 (πανηγυρίζοντας 5 ανόδους σε 6 σεζόν).

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν το 2000 το Παγκράτι (Β’ Εθνική) το οποίο το 2003 ανέβηκε στην Α1 και το 2006 πανηγύρισε την έξοδο του στην Ευρώπη καταλαμβάνοντας την 5η θέση. Το 2008 βρέθηκε στον ΑΟ Κηφισιάς και την επόμενη σεζόν στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης με τον οποίο κατέκτησε το Super Cup.

Τη διετία 2009-2011 ήταν στον πάγκο της ΑΕΚ κι από το καλοκαίρι του 2011 είναι ξανά στον πάγκο της Κηφισιάς.