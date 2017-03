Έρχεται το Athens Throwdown 2017!

Η ώρα των τελικών του Athens Throwdown 2017 έφτασε και μαζί του έρχεται και μία πλήρης έκθεση με κάθε είδους προϊόντα σχετικά με το CrossFit. Είτε λοιπόν αθλείσαι ήδη σε κάποιο CrossFit γυμναστήριο ανά την Ελλάδα είτε θες να δεις από κοντά κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο - ανάμεσά τους και πολλοί που έχουν φτάσει στα regionals ή και τα games όπως οι Severin Irimia, David Shorunke, Elia Garcia και Camilla Salomonsson Hellman- τότε αυτό το event δεν πρέπει να το χάσεις.

Συγκεκριμένα, στις 1-2 Απριλίου 2017, 360 υψηλού επιπέδου αθλητές θα μπουν στην αρένα και θα αγωνιστούν σε εφτά διαφορετικές κατηγορίες διεκδικώντας συνολικό χρηματικό έπαθλο 20.700 ευρώ και δώρα αξίας 5.000 ευρώ. Τόπος διεξαγωγής της διοργάνωσης, που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θα είναι το Ολυμπιακό Γήπεδο Ταε Κβο Ντο στο Παλαιό Φάληρο, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη!

Αξίζει να αναφερθεί πως οι αθλητές που έχουν προκριθεί στους τελικούς, τα κατάφεραν μέσα από μία επίπονη διαδικασία προκριματικών υψηλού ανταγωνισμού. Γι’ αυτό και το διήμερο αναμένεται να είναι απαιτητικό και γεμάτο συγκινήσεις – έτσι κι αλλιώς η διοργάνωση ξεκινάει και τις δύο ημέρες στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ!

Τα workouts των αγώνων πρόκειται να είναι, όπως υπόσχονται οι διοργανωτές, πραγματικά πρωτότυπα και ολοκληρωμένα, με εξοπλισμό όπως διαδρόμους Speedfit, γιλέκα 5.11, ένα ολοκαίνουργιο μονόζυγο παρόμοιο με αυτό των Games και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Παράλληλα θα υπάρχει και μία νέα πρόκληση, το “Wings Challenge” που εισάγεται φέτος για πρώτη φορά στους τελικούς. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα workout που θα έχει διπλό ρόλο: πέρα από τη «στάνταρ» βαθμολόγησή του, που θα είναι ίδια με των υπόλοιπων workouts, θα βραβευθεί και αυτόνομα. Θα υπάρχει ένας συνολικός νικητής και μια συνολική νικήτρια μόνο για αυτό το workout, που θα προκύπτει μέσα από όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες. 360 αθλητές θα παλέψουν για την πρώτη θέση, από κορίτσια 15 χρόνων μέχρι άντρες 60 ετών.

Την ίδια στιγμή, στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου θα υπάρχει και μια πλήρης έκθεση με προϊόντα σχετικά με το CrossFit, με περισσότερα από 20 περίπτερα από τις εταιρείες Fitway, Stampaland, Compex, Massa Massa, Ορθοδυναμική, Stathatos Athletics, QNT, OneMore CF, X-Treme Stores, Comex, Sumezu, Anthrax Machines, No 80.5.11, Panda Sports, Life Technologies, The Protein House, Blackroll by Ostracon, Legacy Apparel, Εθνική Ασφαλιστική και Cross Crew. Οι περισσότερες από αυτές έχουν ήδη ετοιμάσει εκπλήξεις και διαγωνισμούς, οπότε μια βόλτα κρίνεται απαραίτητη!