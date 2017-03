Αντίστροφη μέτρηση για το «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σύγχρονου Κλασικού και Μοντέρνου Χορού»

Ρεκόρ συμμετοχών σημειώθηκε αυτή τη χρονιά στο «2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σύγχρονου, Κλασικού και Μοντέρνου Χορού» που θα διεξαχθεί στις 18 και τις 19 Μαρτίου, στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών.

Θα πάρουν μέρος 480 χορευτές και χορεύτριες από την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για μία διοργάνωση που έχει, ήδη, γράψει τη δική της ιστορία στο χώρο. Και αυτή τη χρονιά στις κερκίδες του Κολλεγίου Αθηνών αναμένεται να βρεθούν εκατοντάδες φίλοι της μουσικής, του ρυθμού και του χορού προκειμένου να παρακολουθήσουν τους αγώνες, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν την Κυριακή (19/3) με το καθιερωμένο GALA Νικητών (17.30).

Tους χορευτές και τις χορεύτριες θα αξιολογήσουν κριτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσά τους και η, γνωστή από το «So you think you can Dance», Ζωή Τατόπουλος. Η διακεκριμένη χορεύτρια και χορογράφος αντιμετωπίζει τον χορευτή όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά και ως ένα αθλητή με πολλές ώρες σκληρής σωματικής προπόνησης. «Κάθε χορευτής ανεξαρτήτου επιπέδου καλείται να καλλιεργήσει το σώμα και το πνεύμα του και να μεταδώσει συναισθήματα στους θεατές.

Ο χορός στην Αμερική αποτελεί μέρος της παιδείας και απαραίτητη δραστηριότητα για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των νέων. Είμαι πολύ χαρούμενη που και στην Ελλάδα ο Σύγχρονος και Κλασικός Χορός αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς. Πιστεύω ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα οι Έλληνες χορευτές θα μας εντυπωσιάσουν γιατί πάνω απ όλα ο χορός είναι έκφραση της ψυχής και οι Έλληνες ως μεσογειακός λαός έχουμε πάθος και ψυχή. Καλώ όλους τους φίλους του ρυθμού να στηρίξουν την προσπάθεια των Ελλήνων και Κύπριων χορευτών και των χορογράφων τους με το να δώσουν το παρόν σε αυτή την εκδήλωση», δήλωσε η χορογράφος και κριτής.

Τη διοργάνωση στηρίζουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα χορηγήσουν δώρα στους χορευτές με τις υψηλότερες βαθμολογίες, καθώς και στον χορογράφο των αγώνων που θα πάρει τις περισσότερες διακρίσεις. Μεγάλος υποστηρικτής των αγώνων είναι η V-Watches ( www.v-watches.com), τα είδη χορού Βίκη Ζορμπά (www.dancedreams.gr) και η Ghyta Yoga School (www.ghytayogaschool.gr) , η RAD Polewear www.radpolewear.com και το κέντρο εκδηλώσεων Δαιδαλίδες (www.daidalides.gr). Χορηγός επικοινωνίας είναι η ιστοσελίδα www.dancetheater.gr.