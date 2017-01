Τα adidas Originals παρουσιάζουν το EQT Support ADV

Το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του EQT είναι εδώ. Το νέο EQT Support ADV επιστρέφει στο σήμερα και μας υπενθυμίζει ότι μόνο τα ουσιαστικά πράγματα αντέχουν στο χρόνο.

Τα adidas Originals δίνουν νέα πνοή στην επόμενη γενιά της σειράς Equipment με νέα χρώματα και προσέγγιση. Το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του EQT, του θρυλικού sneaker των adidas Originals από το 1991, είναι εδώ.

Πιστό στον αρχικό σχεδιασμό του παπουτσιού και στα στοιχεία που το έκαναν να ξεχωρίσει, το EQT Support ADV επιστρέφει με sock-fit κατασκευή δύο χρωμάτων και σόλα από TPU, με τις χαρακτηριστικές τρεις ρίγες του brand στο πλάι να καταλήγουν σε ενσωματωμένα κορδόνια στο επάνω μέρος του sneaker. Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν είναι το συνθετικό nubuck ύφασμα στη μύτη του παπουτσιού στην μπροστινή περιοχή των δακτύλων καθώς και επιπλέον ανακλαστικές λεπτομέρειες πάνω από τη μεσαία σόλα που ενσωματώνουν το εμβληματικό σχέδιο με τις τρεις ρίγες του EQT. Μια νέα χρωματική παλέτα σε Core Black και Turbo Red αποχρώσεις συμβάλλουν στο εντυπωσιακό αποτέλεσμα του EQT που αποτελεί ένα τολμηρό βήμα στη διαρκώς εξελισσόμενη ιστορία της σειράς Equipment.

Για την παρουσίαση του παπουτσιού, τα adidas Originals δημιούργησαν την ταινία μικρού μήκους «Only the Essentials», όπου παρακολουθούμε την προέλευση, την ιστορία και την εξέλιξη της iconic σειράς Equipment, που έχει αποκτήσει διαχρονική αξία. Ξεκινώντας από τη γέννηση του sneaker το 1991, το βίντεο εξιστορεί την έμπνευση, τους λόγους και τις συνθήκες πίσω από τη δημιουργία του EQT. Βασικοί παράγοντες, η ανάγκη για ανανέωση και μια καινούργια κατεύθυνση, ακολουθώντας τον κορεσμό που υπήρχε όσον αφορά το στυλ στο footwear, και η θέληση να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτά που είναι απαραίτητα και ουσιαστικά. Στην ταινία παρουσιάζεται η νέα τοποθέτηση του EQT στη σύγχρονη κουλτούρα, εισάγοντας μια νέα προσέγγιση στη βασική φιλοσοφία του sneaker και στο αρχικό mantra της σειράς: Everything that is essential. Nothing that is not. Δες το σχετικό βίντεο εδώ:

Το νέο EQT Support ADV έρχεται από 26.01 σε επιλεγμένα sneaker stores και στο adidas Originals Fashion Corner στο attica, City Link με πολλές εκπλήξεις και happenings.

#EQT

www.adidas.com/eqt