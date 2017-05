Μήνυμα Βαρέλα από το νοσοκομείο: «Ποτέ μην τα παρατάς!» (photo)

Ο έμπειρος στόπερ του ΠΑΟΚ υποβλήθηκε την Τρίτη (16/5) σε ενδοσκοπική αποκατάσταση ρήξης της απονεύρωσης κοιλιακών αριστερά με πλέγμα. Σε 4 μέρες ο Βαρέλα θα είναι σε θέση να ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης και σε 3 εβδομάδες θα αρχίσει τρέξιμο προκειμένου να επιστρέψει στα επιθυμητά επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Μετά την επέμβαση ο Βαρέλα έστειλε μήνυμα μέσω τον social media για την κατάσταση της υγείας του και φρόντισε να καθησυχάσει φίλους και οπαδούς

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Operation went well unfortunately ended the season now recover to come back stronger (never give up)»

«Η εγχείρηση πήγε καλά. Δυστυχώς όμως για μένα τελείωσε η σεζόν. Τώρα ήρθε η ώρα για αποκατάσταση, έτσι ώστε να επιστρέψω πιο δυνατός (ποτέ μην τα παρατάς)».