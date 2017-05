Εξι χρόνια και 7 μήνες έχουν περάσει από τότε που η ΑΕΚ πανηγύρισε την τελευταία νίκη της στη Θεσσαλονίκη, για το πρωτάθλημα της Super League. Από τότε η συμπρωτεύουσα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά... αφιλόξενη πόλη για την Ενωση, που δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Δόξα Δράμας το 2012, όταν οι «Μαυραετοί» χρησιμοποίησαν ως έδρα το «Καυτανζόγλειο».

Η τελευταία επιτυχία της ΑΕΚ σημειώθηκε στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «ονειρεμένο». Πράγματι, το 4-0 επί του Αρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με απίστευτη εμφάνιση του Νάτσο Σκόκο, αποτελεί ένα από τα καλύτερα ματς των «Κιτρινόμαυρων» την τελευταία δεκαετία. Ηταν 17 Οκτωβρίου του 2010 και έκτοτε σε 15 αγώνες πρωταθλήματος στη Θεσσαλονίκη, η ΑΕΚ έχει 11 ήττες και 4 ισοπαλίες. Οσον αφορά στον ΠΑΟΚ, αντίπαλό της στην 1η αγωνιστική των play off, έχει εννέα σερί ήττες, μετά την τελευταία νίκη της (1-0) στις 21 Μαρτίου 2010 με γκολ του Μπλάνκο.



Αναλυτικά:



21/03/2010: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-1 (τελευταία νίκη επί του ΠΑΟΚ)

16/05/2010: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0 (play off)

17/10/2010: Αρης - ΑΕΚ 0-4 (τελευταία νίκη)

13/11/2010: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-1

19/12/2010: Ηρακλής - ΑΕΚ 2-0

18/05/2011: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-1 (play offs)



25/09/2011: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-0

03/03/2012: Άρης - ΑΕΚ 1-0

22/04/2012: Δόξα Δρ. - ΑΕΚ 1-1

02/05/2012: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0 (play offs)



20/10/2012: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0

20/01/2013: Άρης - ΑΕΚ 1-1



26/04/2015: Ηρακλής - ΑΕΚ 2-1 (play off Football League)



23/09/2015: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-1

20/02/2016: Ηρακλής - ΑΕΚ 1-1

11/05/2016: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-1 (play off)



30/10/2016: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0

13/02/2017: Ηρακλής - ΑΕΚ 2-2