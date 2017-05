Ξάνθη: Τιμή και «αντίο» σε Λουτσέσκου

Η Ξάνθη αντιμετώπισε την Βέροια στο πλαίσιο της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής της Super League και στο περιθώριο της αναμέτρησης, η διοίκηση της ΠΑΕ ευχαρίστησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου για την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας και το έργο που έδειξε. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ξάνθης, Άρης Πιαλόγλου, του απέμεινε τιμητική πλακέτα, ενώ οι αρχηγοί της ομάδας, του χάρισαν μία φανέλα με το όνομά του και τον αριθμό 108 που σημαίνει τα παιχνίδια που έκατσε στον πάγκο του συλλόγου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ για το «αντίο» στον Ρουμάνο:

«Ο Α.Ο. Ξάνθη ΠΑΕ, ο ιδιοκτήτης της κ. Χρήστος Πανόπουλος, τα μέλη του Δ.Σ., οι ποδοσφαιριστές και το προσωπικό της ομάδας μας, τίμησαν τον προπονητή μας Ραζβάν Λουτσέσκου για την προσφορά του, το ήθος του και την εργατικότητά του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα μας.

Με την παρουσία του Ραζβάν Λουτσέσκου, η ομάδα μας για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετείχε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος τη σαιζόν 2014-15, όπως επίσης και φέτος τερματίζει στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα και είναι η πρώτη επαρχιακή ομάδα.

Φίλε Ραζβάν, σ’ ευχαριστούμε για όλα και θα είσαι πάντα μέσα στην καρδιά μας.

Πριν την έναρξη του αγώνα με τη Βέροια, ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης Πιαλόγλου απένειμε την τιμητική πλακέτα στον Ραζβάν Λουτσέσκου η οποία είχε την ελληνική και την ρουμανική σημαία στο πάνω μέρος της και επίχρυσα κλαδιά ελιάς αναγράφοντας στο κάτω μέρος το παρακάτω κείμενο:

"XANTHI FC

To Razvan Lucescu

Dear RAZVAN,

We sincerely thank you

Spending those three years with us.

The owner

C. Panopoulos"

Μετάφραση:

Αγαπητέ Ραζβάν,

σε ευχαριστούμε ειλικρινά που πέρασες αυτά τα τρία χρόνια μαζί μας.

Ο ιδιοκτήτης

Χ. Πανόπουλος"

Επίσης, οι αρχηγοί της ομάδας του χάρισαν μία φανέλα με το όνομά του, τον αριθμό των αγώνων που κοουτσάρισε τον ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ σε πρωτάθλημα και κύπελλο (108) και τις υπογραφές όλων των ποδοσφαιριστών.

Επίσης, έδωσαν αντιπροσωπεία των Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών της ξανθιώτικης ομάδας και των Xanthifans».