MVP ο Πέλκας!

Τον Δημήτρη Πέλκα ανέδειξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ως πολυτιμότερο στο παιχνίδι που έγινε κόντρα στον Πανιώνιο στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League.

Ο άνθρωπος που έκρινε την έκβαση της αναμέτρησης ήταν ο νεαρός μεσοεπιθετικός. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο σαν αλλαγή και στην τελευταία φάση του αγώνα σημείωσε το νικητήριο τέρμα, που χάρισε ένα σημαντικό τρίποντο στον Δικέφαλο.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης, που διεξήχθη μέσω του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ο Πέλκας μονομάχησε με τον Γιάννη Μυστακίδη , τον άνθρωπο που έδωσε την ασίστ για το γκολ της νίκης, και κατάφερε να τον προσπεράσει για ελάχιστες ψήφους και να κατακτήσει το βραβείο του κοινού».