Έστειλε μήνυμα για την ήττα ο Καπίνο

Η λύπη είναι μεγάλη αλλά τώρα πρέπει να είμαστε δυνατοί και ενωμένοι για την πολύ δύσκολη συνέχεια...?⚪️

A post shared by Kapinostefanos (@kapinostefanos) on Mar 20, 2017 at 2:55am PDT