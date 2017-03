Το αρχηγικό μήνυμα του «Τσόρι»

Este es el camino muchachos, JUNTOS. Contento por los 3 puntos y agradecido a DIOS de volver a competir!. #olympiacos #CHD10 #choridominguez #adidas @olympiacosfc

