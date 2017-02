Ξάνθη: Μίστερ… Κολίνα, έξω από την περιοχή είναι φάουλ, όχι πέναλτι!

Οι «ακρίτες» αν και δεν αναφέρουν το όνομά του, χαρακτήρισαν τον διεθνή ρέφερι ως «Superouaou Collina» για το πέναλτι που καταλόγισε στη Νέα Σμύρνη. Η ανακοίνωση είναι στα αγγλικά, ωστόσο οι άνθρωποι της ΠΑΕ μπήκαν στον κόπο και να την μεταφράσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

"Monsieur Collina between others any foul out of the region is a foul, is not a penalty. Good morning and good afternoon Mr. Superouaou Collina" και σε μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά: "Κύρια Κολίνα, μεταξύ άλλων, κάθε φάουλ έξω από την περιοχή είναι φάουλ, όχι πέναλτι. Καλημέρα και καλό απόγευμα, κύριε Κολίνα".