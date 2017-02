Ολυμπιακός: Το αντίο του Μανιάτη (photo)

6 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 152 συμμετοχές και 11 γκολ! Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινακη για την στήριξη του όλα αυτά τα χρόνια, τη Διοίκηση, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και τον κόσμο του Ολυμπιακού για τις μοναδικές στιγμές! 6 Championships, 3 Cups, 152 games and 11 goals! I wanted to thank the President of Olympiacos, Vaggelis Marinakis, for his constant support, the management Team, all my teammates, the coaching staff and Olympiacos' fans for the memories!

