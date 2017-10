Τεράστιες είναι οι διαστάσεις που έχουν πάρει τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα την Κυριακή (1/10) στην Βαρκελώνη και όλο το καταλανικό έδαφος, όταν δυνάμεις της Αστυνομίας χρησιμοποίησαν βία για να μην επιτρέψουν την διεξαγωγή του δημοψηφίσματός για την ανεξαρτησία της περιοχής.

Μάλιστα, η κυβέρνηση της Καταλονίας αποφάσισε να προκηρύξει γενική απεργία την Τρίτη (3/10) όπου θα γίνουν μεγάλες πορείες για τη δικαίωση περισσότερων από 840 πολιτών που τραυματίστηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως θα πάρει μέρος στις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από το σύλλογο των «μπλαουγκράνα», κανένας εργαζόμενος δεν θα βρεθεί στην θέση του στην ομάδα, ενώ ουδείς ποδοσφαιριστής, τόσο της πρώτης ομάδας, όσο και των Ακαδημιών θα προπονηθεί.

FC Barcelona joins the country wide strike called for by Table for Democracy and therefore the Club will be closed tomorrow.