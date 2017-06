ΣΟΚ: Κατέληξε στο γήπεδο ο Τιοτέ...

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φήμες για τον Σεϊκ Τιοτέ. Ο 30χρονος αμυντικός μέσος άφησε την τελευταία του πνοή στην προπόνηση της Beijing Enterprises, όταν κατά τη διάρκεια της υπέστη καρδιακή προσβολή.

Την είδηση του θανάτου που σκόρπισε θλίψη τον ποδοσφαιρικό κόσμο και όχι μόνο, μετέφερε ο πρώην συμπαίκτης του, Ντεμπά Μπα μέσω twitter: «Ο Αλλάχ να σου προσφέρει έναν καλό παράδεισο αδερφέ μου Τιοτέ»

??? may Allah gives grant you jannah brother Tiote ???