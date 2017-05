Μαρκίζιο: Πως αλλάζει ο κόσμος…

Viaggi della speranza che finisco in tragedia per molte persone! Ancora corpi senza vita nel #mediterraneo Come la tragedia di Manchester, avvenuta pochi giorni fa, continuiamo a vedere, sentire e leggere notizie strazianti e storie assurde! Come sta cambiando il mondo? ? by @skytg24hd #news

