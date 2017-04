Δεν υπάρχει ο Ντρογκμπά: Το καλύτερο τρολάρισμα ever στην Άρσεναλ!

Στις 27 Μαΐου θα διεξαχθεί στο «Wembley» ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας, με την… ταλαιπωρημένη φέτος Άρσεναλ να αντιμετωπίζει την Τσέλσι μετά την μεγάλη ανατροπή ενάντια στην Μάντσεστερ Σίτι.

Με αφορμή λοιπόν το συγκεκριμένο… ραντεβού ο Ιβοριανός, που μετράει 16 γκολ σε 16 συμμετοχές εναντίον της, τους… απείλησε λέγοντας πως θα έρθει ως… δανεικός στην Τσέλσι για το σαββατοκύριακο του τελικού!

«Αγαπητοί Phoenix Rising, θα πάω δανεικός στην Τσέλσι για δύο μέρες, 26 με 27 Μαΐου, απλά για να κάνω το 17/17 απέναντι στην Άρσεναλ», έγραψε ο Ντρογκμπά.

Δείτε το ευφάνταστο tweet του Ντρογκμπά:

Dear @PHXRisingFC I'll be off on loan with @ChelseaFC for two days 26/27th of May, just to make it 17/17 against #afc #IswearIBeBack #banter