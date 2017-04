Απίστευτο ξύλο στο Μπαστιά-Λιόν!

Εικόνες άπειρου κάλους εκτυλίχτηκαν λίγο πριν την έναρξη του Μπαστιά-Λιόν. Οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και τις… έπαιξαν με τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές!

Οι παίκτες της Λιόν δεν κάθισαν, φυσικά, αμέτοχοι και θέλοντας να προστατέψουν τη σωματική τους ακεραιότητα… απάντησαν στο ξύλο! Αυτή τη στιγμή το ματς βρίσκεται στον «αέρα», με τους φιλοξενούμενους να αρνούνται να βγουν στον αγωνιστικό χώρο ώστε να διεξαχθεί το παιχνίδι αν και τα... πνεύματα έχουν ηρεμίσει.

Breaking | Shocking footage of SC Bastia "fans" charging after Lyon players warming up emerges. pic.twitter.com/9u4ihJ31Jr