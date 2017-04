Champions League: Απίστευτο τρολάρισμα για τον μισθό του Ντιμπάλα!

Το απίστευτο σόου του Πάουλο Ντιμπάλα στο χτεσινό ματς εναντίον της Μπαρτσελόνα κάνει το γύρο του κόσμου. Αυτό που κάνει περισσότερο εντύπωση ωστόσο είναι ότι ο ευφυής Αργεντινός αμείβεται με τα μισά χρήματα (3 εκατομμύρια το χρόνο) από ότι ο αναπληρωματικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίνγκαρντ.

Όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, στο διαδίκτυο έγινε της τρελής.

Just a reminder:



Paulo Dybala earns €3M a season at Juventus



Jesse Lingard earns €6M a season at Man Utd. pic.twitter.com/hKeq2BDBC4 — Pie Sports Booze ? (@piesportsbooze) April 11, 2017

When you realise Jesse Lingard earns twice as much as Paolo Dybala... pic.twitter.com/vKBgClUvx7 — The Football Pools (@footballpools) April 11, 2017

Juve working out Dybala's price tag if Pogba is worth £89M... #UCL pic.twitter.com/LuDmUVrsci — Ladbrokes (@Ladbrokes) April 11, 2017