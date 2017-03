Ξέσπασε ο Αλέγκρι: «Ένα μπουρ@#$λο είμαστε»

Λίγες μέρες μετά τη «σφαγή» της Παρί από την Μπαρτσελόνα έγινε χαμός στο ματς Γιουβέντους-Μίλαν στην Ιταλία.

Η Γιουβέντους επικράτησε με 2-1 αλλά η απόφαση του διαιτητή να δώσει πέναλτι στο 95' στη «γηραιά κυρία» έγινε αιτία για... πόλεμο δηλώσεων.

«Όταν υπάρχουν φάσεις εναντίον μας δεν λέγεται τίποτα, όταν είναι υπέρ μας αυτό που συμβαίνει είναι μπουρδέλο, αρκεί να δείτε αυτό που συνέβη στο Ούντινε. Δεν είναι δυνατόν να μας κάνουν επίθεση για τη διαιτησία: 70 βαθμούς δεν τους μαζεύεις τυχαία, κάποιες φορές υπάρχουν φάσεις που μας ευνοούν και κάποιες άλλες φορές φάσεις που μας αδικούν», ήταν το σχόλιο του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αναφορικά με τη φάση που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών.

Την ίδια ώρα ο Βιτσέντσο Μοντέλα, αρκέστηκε να πει:

«Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει τη φάση όπως θέλει. Ας αφήσουμε τους διαιτητές να κάνουν λάθος με την ησυχία τους και ας αποδεχτούμε το αποτέλεσμα εντός γηπέδου».

Ο γκολκίπερ της Μίλαν, Ντοναρούμα, κορυφαίος της ομάδας του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με σωρεία εντυπωσιακών επεμβάσεων και εκείνος που είχε κρατήσει το 1-1, μονολογούσε στο φινάλε πως "αυτό συμβαίνει πάντα με αυτούς" την ώρα που φιλούσε επανειλημμένα το σήμα της Μίλαν ενώ ο σκόρερ του γκολ των "ροσονέρι", Κάρλος Μπάκα, πήγε να επιτεθεί στον διαιτητή και χρειάστηκε να μπει στη μέση ο προπονητής της Μίλαν για να τον συγκρατήσει και να μην ξεφύγει και άλλο η κατάσταση!

i wouldn't blame Donnarumma to leave Italy because of your disgusting league @FIGC pic.twitter.com/eZQF2LnnHZ