Δεν υπάρχει: Απίστευτη γκάφα των οπαδών της Κρίσταλ Πάλας!

Οι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας νόμιζαν πως έκαναν κακό στη Μίντλεσμπρο βάφοντας με σπρέι και προκαλώντας φθορές στο πούλμαν της.

Έλα μου όμως που το πούλμαν δεν ήταν των αντιπάλων αλλά της ίδιας τους της ομάδας (το οποίο το είχε διαθέσει η «Μπόρο» για λίγες ώρες). Και κάπως έτσι η Πάλας χρεώθηκε 40 χιλιάδες λίρες για τη ζημιά.

Palace fans vandalise what they think is the boro coach. But boro flew down and borrowed one of the palace coaches causing £40k of damage ?? pic.twitter.com/SsXn6F6KoR