Το ξέκοψε η ΕΠΟ για αδειοδότηση μετά τα play offs

Η ΕΠΟ πήρε θέση στη διαφωνία που έχει προκύψει με τη Σούπερ Λίγκα σχετικά με το χρόνο στον οποίο θα συντελεστεί η διαδικασία αδειοδότησης. Αυτή προβλέπεται να γίνει πριν τα play offs και όχι μετά.

Όπως επισήμανε η Ομοσπονδία, πρόκειται για μια νέα οδηγία της UEFA που πρέπει να τηρηθεί.



Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:



«Με αφορμή δημοσιεύματα των ΜΜΕ τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με ζητήματα αδειοδότησης ΠΑΕ Super League, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνονται τα παρακάτω:



Τον Νοέμβριο του 2016 η UEFA και συγκεκριμένα το CFCB επέβαλε στην ΕΠΟ πρόστιμο 50.000 ευρώ λόγω της εσφαλμένης χορήγησης αδείας συμμετοχής στις διεθνείς διοργανώσεις 2016-17 στην ΠΑΕ Πανιώνιος.



Επιπρόσθετα υποχρέωσε την ΕΠΟ να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αλλαγές στο κανονισμό αδειοδότησης μεταξύ των οποίων ήταν και η κάτωθι: "Amend the current licensing process according to which the licensing decisions must be made before the play-offs of the Super League".



Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΠΟ μέσω του Διευθυντή Αδειοδότησης κου Δημητρίου, ενημέρωσε σχετικά, προ δεκαημέρου, τους εκπροσώπους των ΠΑΕ στο σεμινάριο αδειοδότησης το οποίο έγινε παρουσία αντιπροσωπείας της UEFA».