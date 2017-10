Ο πρώτος στόχος μας ήταν να ξαναγίνουμε ομάδα και το καταφέραμε. Τώρα, χρειαζόμαστε αλλα 90 λεπτά και τύχη για να βρεθουμε στο δρόμο για μια μεγάλη πρόκριση, στο Μουντιάλ του 2018. Our first goal was to become “one team” again and we achieved it. Now, we need 90 more minutes and luck to move on to the road for one more great goal: qualify to the 2018 World Cup. #nationalteam #Greece

