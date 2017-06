Παπασταθόπουλος: Περήφανος που είμαι Έλληνας

Εχθές ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος συμπλήρωσε 29 χρόνια ζωής και στην μικρή γιορτή που διοργάνωσαν οι συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, ζήτησε για δώρο τον έναν ή τους τρεις βαθμούς στην αναμέτρηση με την Βοσνία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2018.

Απαντες οι διεθνείς έκαναν το «χρέος» τους, ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του αρχηγού της εθνικής ομάδας και σήμερα το πρωϊ, αφού έχει περάσει η ένταση για το ματς (0-0) και όσα ακολούθησαν μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Παπασταθόπουλος ανήρτησε στον προσωπικό του λογαρισαμό στο Facebook, το εξής μήνυμα:

«Είμαι τόσο υπερήφανος που είμαι Έλληνας. Για μας τώρα αρχίζουν τα δύσκολα... #nationalteam #Greece

I am so proud to be Greek! #nationalteam For us the hardest part starts now... #Greece»