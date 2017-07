Το βράδυ της Πέμπτης (27/7) στις 21:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι δύο ομάδες τίθενται και πάλι αντιμέτωπες έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια, όταν οι Αζέροι είχαν πάρει την πρόκριση στο «Απ. Νικολαΐδης», με την ισοπαλία 2-2.

Αυτό ήταν και το κυρίαρχο θέμα στο video promo που ετοίμασαν οι άνθρωποι της Γκαμπάλα, οι οποίοι εμπνευσμένοι από το Game of Thrones, παρουσιάζουν φάσεις από το πρώτο ματς, με τα δύο τέρματα του Ντοντό και στο τέλος έχουν το μήνυμα «Gabala is Coming» παραφράζοντας το «Winter is Coming», υποστηρίζοντας πως είναι έτοιμοι να γράψουν νέα… ιστορία.

