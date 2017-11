Ο Μπγιορν Ένγκελς ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στην «λευκή» ισοπαλία (0-0) με την Μπαρτσελόνα, το βράδυ της Τρίτης (31/10) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Μάλιστα, μετά το τέλος, ο υψηλόσωμος αμυντικός με… χτυπήματά του στο Twitter τόνισε πως οι «μάχες» με Σουάρες και Μέσι ήταν πιο… τρομακτικές και από το Halloween, όμως, στην συνέχεια εξέφρασε την περηφάνια του για την εμφάνιση και τον βαθμό κόντρα στους «μπλαουγκράνα».

Δείτε…

Halloween doesn’t get any scarier than this! ??? #UCL #OlyBarça pic.twitter.com/74E8hE1CCC

Proud of the team. We fought hard to get our 1st point against a strong side. Support was outstanding! Παμε Ολυμπιακός ???⚪️ #UCL #OlyBarça pic.twitter.com/hY0weCkbjn