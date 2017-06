Γιουβέντους-Ρεάλ Μαδρίτης 1-4: Έκανε πλάκα στον τελικό η «Βασίλισσα» του Champions League!

Αν μία ομάδα ήταν σε θέση πάρει δύο συνεχόμενες φορές το Champions League, κάτι που κανείς δεν το έχει καταφέρει εκτός από τη θρυλική Μίλαν επί Κυπέλλου Πρωταθλητριών, αυτή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη εκτός από τη Ρεάλ.

Οι Μαδριλένοι έγραψαν ιστορία στο Κάρντιφ κόντρα στη Γιουβέντους που αν και ήταν πεινασμένη να επιστρέψει στο θρόνο μετά από 11 χρόνια υπέκυψε στη δίψα των παικτών του Ζινεντίν Ζιντάν να περάσουν στην αιωνιότητα και να μνημονεύονται στα βιβλία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η «Βασίλισσα» διέλυσε 4-1 στον τελικό της «Κυρίας» με κομβικό σημείο το δεύτερο ημίχρονο όπου η Ρεάλ εξαφάνισε κυριολεκτικά την επιθετικότητα της Γιουβέντους και με τον Ρονάλντο να αποδεικνύεται καθοριστικός (2 γκολ) σήκωσε την 12η κούπα με τα μεγάλα αυτιά στην ιστορία της.

? CHAMPIONS! ?



Real Madrid become the first team to retain the UEFA Champions League ???#UCLfinal pic.twitter.com/XRuyY0mV3H