Μπάρτσα-Παρί: Βίντεο που αποδεικνύει ότι ήταν πέναλτι του Σουάρεζ!

Το πέναλτι στο ματς Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν έχει σηκώσει άπειρη συζήτηση καθώς οι περισσότεροι κατηγορούν τον Σουάρεζ για βουτιά.

Ωστόσο, υπάρχει και ο αντίλογος, με την… φιλοκαταλανική σελίδα του Twitter, «totalBarca» να δημοσιοποιεί λήψη στην οποία φαίνεται να υπάρχει επαφή μεταξύ Σουάρες και Μαρκίνιος.

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Another view of the play. pic.twitter.com/y0h06sYbZg